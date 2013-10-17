Как выбрать детские колготки?

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Детские колготки — как их выбрать правильно?

Сборы в школу всегда занимают много времени. Родители хотят купить их девочкам красивую удобную одежду, при этом соблюсти все правила, установленные в школе. Кроме того, и пожелания самого ребенка нужно учитывать. В результате сборы занимают немало времени, а родители буквально сходят с ума. Простые советы помогут избежать многих подводных камней.

Итак, для начала запомните, что ваш ребенок будет в школе, по сути, один. Учитель не может физически уследить за каждым ребенком в классе. Поэтому платья, сарафаны, юбки юных принцесс будут покрываться пятнами, рваться в самых неподходящих местах, да и просто принимать несколько непрезентабельный вид к концу дня. Вывод один – красота в жертву комфорта. Поверьте, юная школьница сможет пережить отсутствие пяти бантиков и кружев по подолу всего платья.

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Ползунки – это мягкая и удобная одежда, предназначенная для новорожденных и детей, возрастом до 1 года. Сегодня существует несколько типов таких изделий, которые могут различаться исходя из пола малыша, а также размера и покроя самого изделия.

Рюкзак-слинг: необходимость или блажь? Слинг-рюкзаком называют особый эргономичный рюкзак, который предназначен для переноски малолетних детей на теле родителей. Такие изделия оснащаются множеством разноразмерных ремешков, лямок, фастексов и дополнены широким и плотным поясом.

Выбираем детские осенние сапоги. Детская обувь всегда должна быть эстетичной внешне, прочной и удобной в эксплуатации, а также подходящей по размеру. Лишь при таком подходе, ножки малыша всегда будут пребывать в тепле и сухости, что сбережет здоровье и предотвратит любые возможные воспаления.

Выбираем детскую обувь. Очень важно внимательно и заботливо обращаться с детскими ногами, и уже начиная с ранних лет. При таком подходе любые деформации и патологические развития костей и сухожилий маленьких стоп будут недопустимы или сведены до самого минимума.

Зачем нужна няня? Даже если ребенок запланирован, родители все равно далеко не всегда могут посвящать ему все свое время. Они должны ходить на работу, учиться (если являются студентами ВУЗов), развлекаться и конечно жить и собственной жизнью.