Описание приготовления:
Сегодня на основе одного бисквита предлагаю приготовить два совершенно разных по вкусу и декору мини-тортика. Готовить его можно в два этапа. Сначала приготовить ягодные конфи и бисквит. На следующий день собрать. Бисквит получается очень пышным и нежным, поэтому пропитывайте его осторожно, не переусердствуйте. Обрезки можно подать к чаю или приготовить из него пирожное. Ягодную начинку можно сделать как из свежих, так и из замороженных ягод или фруктов. Если тортики предназначены для взрослых, в крем можно добавить коньяк или ром по вкусу.
Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Торты
Состав / Ингредиенты:
- Мука 85 Грамм (в бисквит)
- Яйца 3 Штуки (в бисквит)
- Сахар 90 Грамм (в бисквит)
- Масло сливочное 12 Грамм (в бисквит)
- Молоко 12 Миллилитров (в бисквит)
- Разрыхлитель 6 Грамм (в бисквит)
- Соль 1 Щепотка (в бисквит)
- Ванильный сахар По вкусу (в бисквит)
- Вишня без косточек 75 Грамм (торт №2)
- Сахар 30 Грамм (торт №2)
- Крахмал кукурузный 1 Чайная ложка (торт №2)
- Вода 3 Ст. ложки (торт №2)
- Клубника 75 Грамм (торт №1)
- Сахар 30 Грамм (торт №1)
- Крахмал кукурузный 30 Грамм (торт №1)
- Вода тёплая 3 Ст. ложки (торт №1)
- Сгущенка 50 Грамм (пропитка)
- Вода кипяченая холодная 50 Грамм (пропитка)
- Сливки 200 Миллилитров (33%, торт №2)
- Шоколад темный 100 Грамм (торт №2)
- Сыр творожный сливочный 200 Грамм (торт №1)
- Сахарная пудра 50 Грамм (торт №1)
- Сливки 50 Миллилитров (33% жирности, торт №1)
- Сливки 15 Миллилитров (33% жирности, глазурь)
- Шоколад горький 15 Грамм (глазурь)
Количество порций 4
Калорийность
364 ккал
Калорийность
5 г
Белки
0 г
Жиры
84 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Мини-тортики домашние»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления мини-тортиков домашних.
В миску разбейте яйца и, взбивая, всыпайте постепенно сахар. Взбивайте в пышную, светлую массу.
Муку соедините с разрыхлителем, ванильным сахаром и просейте во взбитые яйца. Аккуратно перемешайте сверху вниз до однородной, воздушной массы.
Молоко соедините со сливочным маслом и разогрейте, чтобы масло растопилось. Перемешивая тесто, введите горячее молоко с маслом и аккуратно перемешайте до однородного, воздушного теста.
Противень застелите пергаментом и перелейте тесто. Распределите его ровным слоем.
Выпекайте бисквит в горячей духовке до готовности при температуре 180 градусов в течение 15-20 минут. Готовый бисквит переложите на решетку, полностью остудите и только после этого снимите пергамент.
Вырежьте четыре коржа диаметром 12-14 сантиметров, заверните в холодильник на 8 часов.
Для первого тортика порежьте клубнику, добавьте в нее сахар и половину воды. Варите в течение 5 минут, помните толкушкой. Оставшуюся воду соедините с крахмалом, влейте в клубнику и варите, мешая, до загустения. Положите пленку в контакт и полностью остудите. Аналогично сварите вишневое конфи с той лишь разницей, что вишню не размораживаем и оставляем целиком.
Для пропитки смешайте кипяченную воду и сгущенку до однородности. Пропитайте пропиткой первый корж.
В миске соедините творожный сыр, сахарную пудру и сливки. Миксером взбейте все на высокой скорости до пышного крема.
Первый пропитанный корж смажьте творожным кремом и при помощи корнетика сделайте бортики.
В углубление выложите клубничную начинку. Второй корж пропитайте и смажьте кремом. Выложите второй корж кремом вниз на клубничное конфи и немного прижмите.
Покройте оставшимся кремом верх и бока торта, выровните. Украсьте тортик и переложите в специальную коробку.
Первый мини-тортик готов.
Для второго мини-тортика подготовьте крем. Для этого шоколад порежьте и растопите на водяной бане. Сливки взбейте миксером на средней скорости до пышной массы. Соедините сливки с остывшим шоколадом и взбейте до однородного крема.
Пропитайте нижний корж, смажьте шоколадным кремом и сделайте бортики как в первом тортике. Переложите в углубление вишневый конфи, немного прижмите.
Последний корж пропитайте и смажьте кремом. Выложите корж кремом вниз на вишневую начинку.
Покройте бока и верх тортика шоколадным кремом, выровните и уберите в холодильник на 2-3 часа для стабилизации.
Для глазури порежьте шоколад. Сливки нагрейте почти до кипения, но не кипятите, залейте шоколад сливками и перемешайте до однородности, остудите. Тортик достаньте из холодильника и полейте глазурью, уберите в холодильник до застывания.
Готовый мини-тортик украсьте и переложите в коробку для бето тортиков.
Приятного аппетита!