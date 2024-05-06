Описание приготовления:

Сегодня на основе одного бисквита предлагаю приготовить два совершенно разных по вкусу и декору мини-тортика. Готовить его можно в два этапа. Сначала приготовить ягодные конфи и бисквит. На следующий день собрать. Бисквит получается очень пышным и нежным, поэтому пропитывайте его осторожно, не переусердствуйте. Обрезки можно подать к чаю или приготовить из него пирожное. Ягодную начинку можно сделать как из свежих, так и из замороженных ягод или фруктов. Если тортики предназначены для взрослых, в крем можно добавить коньяк или ром по вкусу.

Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Торты

Состав / Ингредиенты:

Мука 85 Грамм (в бисквит)

Яйца 3 Штуки (в бисквит)

Сахар 90 Грамм (в бисквит)

Масло сливочное 12 Грамм (в бисквит)

Молоко 12 Миллилитров (в бисквит)

Разрыхлитель 6 Грамм (в бисквит)

Соль 1 Щепотка (в бисквит)

Ванильный сахар По вкусу (в бисквит)

Вишня без косточек 75 Грамм (торт №2)

Сахар 30 Грамм (торт №2)

Крахмал кукурузный 1 Чайная ложка (торт №2)

Вода 3 Ст. ложки (торт №2)

Клубника 75 Грамм (торт №1)

Сахар 30 Грамм (торт №1)

Крахмал кукурузный 30 Грамм (торт №1)

Вода тёплая 3 Ст. ложки (торт №1)

Сгущенка 50 Грамм (пропитка)

Вода кипяченая холодная 50 Грамм (пропитка)

Сливки 200 Миллилитров (33%, торт №2)

Шоколад темный 100 Грамм (торт №2)

Сыр творожный сливочный 200 Грамм (торт №1)

Сахарная пудра 50 Грамм (торт №1)

Сливки 50 Миллилитров (33% жирности, торт №1)

Сливки 15 Миллилитров (33% жирности, глазурь)

Шоколад горький 15 Грамм (глазурь)

Количество порций 4

Калорийность

364 ккал

Калорийность

5 г

Белки

0 г

Жиры

84 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Мини-тортики домашние»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления мини-тортиков домашних.

В миску разбейте яйца и, взбивая, всыпайте постепенно сахар. Взбивайте в пышную, светлую массу.

Муку соедините с разрыхлителем, ванильным сахаром и просейте во взбитые яйца. Аккуратно перемешайте сверху вниз до однородной, воздушной массы.

Молоко соедините со сливочным маслом и разогрейте, чтобы масло растопилось. Перемешивая тесто, введите горячее молоко с маслом и аккуратно перемешайте до однородного, воздушного теста.

Противень застелите пергаментом и перелейте тесто. Распределите его ровным слоем.

Выпекайте бисквит в горячей духовке до готовности при температуре 180 градусов в течение 15-20 минут. Готовый бисквит переложите на решетку, полностью остудите и только после этого снимите пергамент.

Вырежьте четыре коржа диаметром 12-14 сантиметров, заверните в холодильник на 8 часов.

Для первого тортика порежьте клубнику, добавьте в нее сахар и половину воды. Варите в течение 5 минут, помните толкушкой. Оставшуюся воду соедините с крахмалом, влейте в клубнику и варите, мешая, до загустения. Положите пленку в контакт и полностью остудите. Аналогично сварите вишневое конфи с той лишь разницей, что вишню не размораживаем и оставляем целиком.

Для пропитки смешайте кипяченную воду и сгущенку до однородности. Пропитайте пропиткой первый корж.

В миске соедините творожный сыр, сахарную пудру и сливки. Миксером взбейте все на высокой скорости до пышного крема.

Первый пропитанный корж смажьте творожным кремом и при помощи корнетика сделайте бортики.

В углубление выложите клубничную начинку. Второй корж пропитайте и смажьте кремом. Выложите второй корж кремом вниз на клубничное конфи и немного прижмите.

Покройте оставшимся кремом верх и бока торта, выровните. Украсьте тортик и переложите в специальную коробку.

Первый мини-тортик готов.

Для второго мини-тортика подготовьте крем. Для этого шоколад порежьте и растопите на водяной бане. Сливки взбейте миксером на средней скорости до пышной массы. Соедините сливки с остывшим шоколадом и взбейте до однородного крема.

Пропитайте нижний корж, смажьте шоколадным кремом и сделайте бортики как в первом тортике. Переложите в углубление вишневый конфи, немного прижмите.

Последний корж пропитайте и смажьте кремом. Выложите корж кремом вниз на вишневую начинку.

Покройте бока и верх тортика шоколадным кремом, выровните и уберите в холодильник на 2-3 часа для стабилизации.

Для глазури порежьте шоколад. Сливки нагрейте почти до кипения, но не кипятите, залейте шоколад сливками и перемешайте до однородности, остудите. Тортик достаньте из холодильника и полейте глазурью, уберите в холодильник до застывания.

Готовый мини-тортик украсьте и переложите в коробку для бето тортиков.

Приятного аппетита!