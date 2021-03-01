Как выбрать ГБО 4-го поколения

В последние годы наблюдается тенденция роста спроса на газобаллонное оборудование 4-го поколения, поскольку цена бензина стабильно возрастает, при этом газ даже при повышении своей стоимости остается в 2 раза дешевле бензинового горючего.

Отличительные «приметы» качественного оборудования

В огромном ассортименте ГБО 4 довольно сложно определить какая модификация комплекта действительно лучшая. Широкий выбор комплектов ГБО 4 представлен по ссылке: https://farre.com.ua/komplekty-gbo/kupit-pokolenie-gbo-4-e/.

Выбирать следует по принципу – оптимально наилучшим считается тот комплект, которій имеет длительную практическую историю, и за это время показал себя с наилучших сторон, как в работе, так в аспекте ремонта – поломки устраняются быстро и в короткий срок.

Важно обратить внимание и на параметры следующих узлов:

— Электроника. Качественный узел имеет высокую скорость и производительность.

— Редуктор. Ресурс запаса мощности не должен быть ниже 20% от мощности двигателя авто.

— Форсунки. Наличие безупречного быстродействия и длительного срока службы.

— Фильтр очистки газомоторного топлива. Более надежными и долговечными считаются фильтры, имеющие встроенный сепаратор для конденсата и картридж из стекловолоконного материала.

— Баллон. Несмотря на то, что все газовые емкости стандартной формы, важно присутствие сертификата качества и гарантии.

Известные производители ГБО 4

Совершенно недостаточно выбирать газовое автомобильное устройство только по техническим параметрам. Немаловажно и имя производителя:

Lovato. Благодаря своему высокому качеству, надежности и невысокой стоимости продукция итальянской компании устойчиво лидирует на мировом рынке ГБО.

PRINS. Газобаллонное оборудование от нидерландского производителя имеет высокоточную систему поэтапного впрыска и относится к элитной категории, поскольку обладает качеством экстра-класса.

Atiker. Турецкий производитель не только полностью обеспечивает установками ГБО рынок собственной страны, а и 70% выпускаемой продукции экспортирует в более чем 50 стран мира.

STAG. Польская компания входит в ТОП-5 лидеров по автомобильной электронике. ГБО от STAG характеризуется высоким качеством, простотой в эксплуатации и привлекательной ценой.

Комплект какого именно производителя ГБО 4 приобрести, решает владелец автомобиля. Главное – покупать действительно качественное оборудование, которое должно подходить под технические параметры авто, при этом установку и наладку газовой системы лучше доверить специалисту-профессионалу.