Выбор психолога и взаимодействие с ним

Сейчас услуги психолога предлагаются не только офлайн, но и на онлайн-площадках. Найти специалистов самого разного уровня можно в частных клиниках, на специализированных сайтах и даже в социальных сетях. Причем в двух последних случаях это будут психологи не из вашего города, а кто-то из столицы, другого региона или даже страны. Но разнообразие подразумевает не только плюсы, но и минусы, ведь чем больше предложений, тем сложнее выбрать. А в этом случае от верного выбора зависит ментальное здоровье.

Если вы решите искать психолога на https://youtalk.ru/ или на иных сервисах, обратите внимание на квалификацию специалиста и его опыт работы. Также не помешает проверить рейтинг и отзывы клиентов.

Важно помнить, что выбор психолога — это индивидуальный процесс, и каждый человек может иметь свои предпочтения. Однако учет данных критериев даст больше шансов найти подходящего специалиста для решения личных проблем.

Взаимодействие с психологом

Что можно посоветовать тем, кто решил выбрать для себя профессионального психолога? Рассмотрим несколько пунктов:

Старайтесь быть откровенны. Не скрывайте ни проблем, ни своих чувств.

Задавайте вопросы. Не стесняйтесь говорить о том, что вам непонятно, просите разъяснений. Не скрывайте, если вам что-то не нравится в вашем общении со специалистом, например, если вам некомфортно.

Помните, что не бывает неважных проблем. Хороший психолог не осудит вас за то, чем вы поделитесь, не обесценит ваши чувства и опыт. Можете смело говорить о том, что вас тревожит.

Также не стоит скрывать от психолога свои планы в отношении его самого. Лучше сразу обговорить, планируете вы длительную терапию или пришли только попробовать. Верите ли вы в решение своих проблем либо пока полны сомнений, помогут ли вам визиты к специалисту. Обычно и сами психологи спрашивают клиентов, каких результатов они ждут от терапии, и на этот вопрос нужно ответить максимально развернуто.

О чем еще важно помнить?

Консультации хорошего специалиста помогают не только справиться с текущими проблемами, но и грамотно управлять собственным поведением в дальнейшем. Однако психотерапия, независимо от того, как она проходит — онлайн или в кабинете, может быть длительной. Поэтому важно, чтобы общение с психологом было комфортным и позитивным. Это поможет легко говорить на самые откровенные темы. Только психотерапия с приятным в общении специалистом способна дать положительный результат. Поэтому выбор такого специалиста всегда сугубо индивидуален.