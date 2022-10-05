Как выбрать хорошего репетитора? Почему нужно изучать английский язык

По
Алина
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Как выбрать хорошего репетитора? Почему нужно изучать английский язык

Хороший репетитор по английскому языку, как его найти?

Особенности курсов английского языка для новичков

Сложно представить современную деловую активность преуспевающего человека без знания английского языка. К сожалению, школьный и вузовский курсы иностранных языков далеки от эффективности. Одним из самых оптимальных вариантов выхода из создавшейся ситуации являются курсы английского языка с нуля или преподаватели английского для детей.

Наиболее популярными сегодня являются такие курсы английского языка в Спб с нуля. Школа иностранных языков завоевала не только популярность, но и доверие среди обширной аудитории жителей Санкт-Петербурга и области. Ее слушатели демонстрируют как быстрое овладение языком, так и устойчивые навыки общения на английском.

Особенности английского для начинающих

Если у человека есть желание овладеть устойчивыми навыками общения на иностранном языке, стоит задуматься о выборе школы английского в Спб. В поиске можно моментально получить исчерпывающую информацию о возможных вариантах овладения английским. Выбор остается за самим будущим студентом.

Стоит лишь заметить, что в последнее время лучшие показатели эффективности обучения дают курсы английского языка в Спб для начинающих. Они сочетают в себе передовые методики британских лингвистов с психологической установкой на положительные эмоции и активное общение. При этом совершенно не играет роли предыдущий уровень знаний студента в этой сфере.

Современная школа предлагает для начинающих следующие варианты обучения:

  • · Курс для детей (6 – 8 и 7 — 12 лет);
  • · занятия для подростков (от 12 лет);
  • · английский для взрослых;
  • · корпоративная программа.

Используемая скоростная программа Power-Intensive разработана лучшими лингвистами Оксфорда и Кембриджа. Благодаря активному погружению в язык и положительным эмоциям изучение нового проходит без стрессовых ситуаций. В школе нет унижающей критики и изнурительных домашних заданий.

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