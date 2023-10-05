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Рецепт: Карп в духовке по-охотничьи — С картофелем.

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Рецепт: Карп в духовке по-охотничьи — С картофелем.

Ингредиенты:
карп — 1 шт.;
лук репчатый — 6 шт.;
картофель — 10шт.;
соль — по вкусу;
специи — по вкусу.;
перец болгарский — 2 шт.
Способ приготовления: Если говорить о вкусовых пристрастиях, то мы больше любим рыбу жареную и копчёную. Но стараюсь готовить не только любимые, но и полезные блюда. И сегодня у нас карп, приготовленный в духовке. Новую ветку не стала создавать, так что не судите строго. Да и, честно говоря, я понимаю мясо приготовить «по охотничьи», но не рыбу. И где охотники в лесу духовку возьмут?

Самое простое блюдо по вкусовым качествам зачастую не уступает ресторанным изыскам. Итак, приступим. Карпа я купила вчера, был свежайший на момент покупки, ещё хвостом лупил по столешнице в момент чистки. Голову и хвостовое «оперение» выбрасываю», есть там нечего, так зачем, спрашивается, лишние телодвижения и расход масла. А при жарке рыбы масла не мало уходит. Нарезаю карпа на порционные кусочки и делаю довольно глубокие надрезы наискосок.

Речную рыбу (карась, карп, сазан) я всегда предварительно засыпаю нарезанным репчатым луком, да ещё и кусочки лука сжимаю руками, чтобы сок выделился.

Рецепт: Карп в духовке по-охотничьи - С картофелем.

Лук уберет запах рыбы и при готовке никто не будет недовольно морщить нос, потому что аромат будет замечательным.

Карп у меня в холодильнике был сутки (часов двенадцать тоже нормально). Лук я выбрасываю, он не нужен. Кусочки рыбы слегка посыпаю солью и приправой «Для ухи», в принципе можно использовать любую любимую приправу.

Рецепт: Карп в духовке по-охотничьи - С картофелем.

Картофель тщательно мою, используя металлическую щётку. Разрезаю картофель на две части и выкладываю на сухой противень. Я ничем картофель не посыпаю, нам и без соли вкусно.

Рецепт: Карп в духовке по-охотничьи - С картофелем.

На картофель выкладываю кусочки карпа.

Рецепт: Карп в духовке по-охотничьи - С картофелем.

Масла ни сливочного, ни подсолнечного не добавляю. Можно на противень добавить кусочки перца.

Рецепт: Карп в духовке по-охотничьи - С картофелем.

Запекаю рыбу сорок минут, но надо смотреть на готовность картофеля. Может понадобится немного больше времени для готовности карпа с овощами.

Рецепт: Карп в духовке по-охотничьи - С картофелем.

Повторюсь, аромат в кухне зачётный. Можно приглашать родных к столу. Рыбка сочная, картофель успел пропитаться рыбным «соком».Маринованная свекла к карпу с овощами оказалась не лишней.

Рецепт: Карп в духовке по-охотничьи - С картофелем.

Приятного аппетита и творческого кулинарного вдохновения.

Готовьте с любовью, ведь наши близкие этого заслуживают.

**** Время указала без учёта чистки и маринования карпа.*****

Время приготовления: 45 мин.

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