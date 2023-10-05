Рецепт: Карп в духовке по-охотничьи — С картофелем.

Ингредиенты:

карп — 1 шт.;

лук репчатый — 6 шт.;

картофель — 10шт.;

соль — по вкусу;

специи — по вкусу.;

перец болгарский — 2 шт.

Способ приготовления: Если говорить о вкусовых пристрастиях, то мы больше любим рыбу жареную и копчёную. Но стараюсь готовить не только любимые, но и полезные блюда. И сегодня у нас карп, приготовленный в духовке. Новую ветку не стала создавать, так что не судите строго. Да и, честно говоря, я понимаю мясо приготовить «по охотничьи», но не рыбу. И где охотники в лесу духовку возьмут?

Самое простое блюдо по вкусовым качествам зачастую не уступает ресторанным изыскам. Итак, приступим. Карпа я купила вчера, был свежайший на момент покупки, ещё хвостом лупил по столешнице в момент чистки. Голову и хвостовое «оперение» выбрасываю», есть там нечего, так зачем, спрашивается, лишние телодвижения и расход масла. А при жарке рыбы масла не мало уходит. Нарезаю карпа на порционные кусочки и делаю довольно глубокие надрезы наискосок.

Речную рыбу (карась, карп, сазан) я всегда предварительно засыпаю нарезанным репчатым луком, да ещё и кусочки лука сжимаю руками, чтобы сок выделился.

Лук уберет запах рыбы и при готовке никто не будет недовольно морщить нос, потому что аромат будет замечательным.

Карп у меня в холодильнике был сутки (часов двенадцать тоже нормально). Лук я выбрасываю, он не нужен. Кусочки рыбы слегка посыпаю солью и приправой «Для ухи», в принципе можно использовать любую любимую приправу.

Картофель тщательно мою, используя металлическую щётку. Разрезаю картофель на две части и выкладываю на сухой противень. Я ничем картофель не посыпаю, нам и без соли вкусно.

На картофель выкладываю кусочки карпа.

Масла ни сливочного, ни подсолнечного не добавляю. Можно на противень добавить кусочки перца.

Запекаю рыбу сорок минут, но надо смотреть на готовность картофеля. Может понадобится немного больше времени для готовности карпа с овощами.

Повторюсь, аромат в кухне зачётный. Можно приглашать родных к столу. Рыбка сочная, картофель успел пропитаться рыбным «соком».Маринованная свекла к карпу с овощами оказалась не лишней.

Приятного аппетита и творческого кулинарного вдохновения.

Готовьте с любовью, ведь наши близкие этого заслуживают.

**** Время указала без учёта чистки и маринования карпа.*****

Время приготовления: 45 мин.