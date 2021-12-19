Как выбрать камеру видеонаблюдения для дома?

Какую камеру наблюдения рекомендуется выбрать для организации видеонаблюдения в доме?

Чтобы выбрать лучший прибор для видеонаблюдения, стоит обратить внимание на целый ряд технических характеристик: светочувствительность, ИК-подсветка, угол обзора, фокусное расстояние, условия установки (внутри помещения или снаружи) и т.д. Давайте подробно рассмотрим все эти особенности камер, чтобы найти идеальную модель именно для ваших условий.

Где будет установлена ​​камера: на улице или в помещении?

Приборы, устанавливаемые на улице, имеют герметичный корпус и дополнительную защиту от влаги и пыли, что очень важно для бесперебойной работы прибора. Кроме того, они часто оборудовании устроенной системой подогрева, которая позволяет технике работать даже в морозный зимний период.

Для тех приборов, которые устанавливаются внутри помещения, такие характеристики менее важны, поэтому обычно уличные камеры имеют дополнительную защиту и стоят немного дороже. Тогда как домашние — меньше, облегшений — можно не переплачивать лишнего и каждый прибор использовать соответственно потребности.

Когда преимущественно будет вестись видеонаблюдение: днем ​​или ночью?

За способность «видеть» картинку в ночное время соответствует чувствительность камеры. Под этим термином скрывается характеристика, обозначающая, какое минимальное количество света должна быть, чтобы прибор транслировал более или менее понятную картинку. Допустимый уровень освещенности для каждой камеры указывается в люксах (лк).

Специальные камеры для ночной съемки должны 0,01 лк, часто они дополнительно оборудованы подсветкой и ИК-фильтром. За способность хорошо сфокусироваться на объекте соответствует наличие электронных затворов и авторегулирования диафрагмы.

Итак, если камера будет использоваться строго в дневное время, а ночью за безопасность помещения будут соответствовать другие элементы системы безопасности, можно немного сэкономить на стоимости дополнительных опций камеры. Но если вам нужно обеспечить качественное изображение с камер круглосуточно, и территория не освещается в достаточной мере, лучше выбирать светочувствительные приборы с ИК-фильтром и светодиодами.