Описание приготовления:
Блюдо простое и быстрое, а выглядит очень красочно и интересно. Такая оригинальная закуска будет смотреться эффектно на любом праздничном столе, а оформленная в виде глаз дракона, она станет символом наступающего 2024 года. В основе вполне доступные продукты, а на подготовку уходит буквально полчаса. Беспроигрышный вариант для занятых хозяек! Берите на заметку!
Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Овощи / Болгарский перец / Молочные продукты / Сыр Блюдо: Закуски
Состав / Ингредиенты:
- Болгарский перец 2 Штуки
- Сыр творожный 200 Грамм
- Яйцo 2 Штуки (варёное)
- Чеснок 2-3 Зубчиков
- Маслины 3 Штуки
- Укроп Штук (по вкусу)
Количество порций 6
Калорийность
93 ккал
Калорийность
2 г
Белки
7 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Новогодняя закуска "Взгляд дракона"»
Подготовьте все ингредиенты. Яйца отварите заранее и дайте остыть. Укроп можно заменить на петрушку или любую другую зелень. Для начинки можно взять любой мягкий сыр на ваш вкус.
Соедините сыр, измельчённую зелень и давленные зубчики чеснока. Перемешайте. Это будет начинка для закуски.
У болгарского перца срежьте крышечки, удалите семена и перегородки, хорошо промойте.
Часть начинки плотно выложите вдоль стенок перца. По центру каждого перца выложите по одному очищенному варёному яйцу. Оставшееся пространство заполните остальной начинкой.
Уберите перцы в морозилку на 15-20 минут. Затем достаньте и нарежьте острым ножом.
Оформите закуску выложив по центру кусочек маслины, имитируя зрачок. Новогодняя закуска "Взгляд дракона" готова. Можно сразу же подавать к праздничному столу. Приятного аппетита!