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Новогодняя закуска «Взгляд дракона»

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Новогодняя закуска «Взгляд дракона»

Описание приготовления:

Блюдо простое и быстрое, а выглядит очень красочно и интересно. Такая оригинальная закуска будет смотреться эффектно на любом праздничном столе, а оформленная в виде глаз дракона, она станет символом наступающего 2024 года. В основе вполне доступные продукты, а на подготовку уходит буквально полчаса. Беспроигрышный вариант для занятых хозяек! Берите на заметку!
Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Овощи / Болгарский перец / Молочные продукты / Сыр Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

  • Болгарский перец 2 Штуки
  • Сыр творожный 200 Грамм
  • Яйцo 2 Штуки (варёное)
  • Чеснок 2-3 Зубчиков
  • Маслины 3 Штуки
  • Укроп Штук (по вкусу)

Количество порций 6

Калорийность

93 ккал

Калорийность

2 г

Белки

7 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Новогодняя закуска "Взгляд дракона"»

Новогодняя закуска "Взгляд дракона"

Подготовьте все ингредиенты. Яйца отварите заранее и дайте остыть. Укроп можно заменить на петрушку или любую другую зелень. Для начинки можно взять любой мягкий сыр на ваш вкус.

Новогодняя закуска "Взгляд дракона"

Соедините сыр, измельчённую зелень и давленные зубчики чеснока. Перемешайте. Это будет начинка для закуски.

Новогодняя закуска "Взгляд дракона"

У болгарского перца срежьте крышечки, удалите семена и перегородки, хорошо промойте.

Новогодняя закуска "Взгляд дракона"

Часть начинки плотно выложите вдоль стенок перца. По центру каждого перца выложите по одному очищенному варёному яйцу. Оставшееся пространство заполните остальной начинкой.

Новогодняя закуска "Взгляд дракона"

Уберите перцы в морозилку на 15-20 минут. Затем достаньте и нарежьте острым ножом.

Новогодняя закуска "Взгляд дракона"

Оформите закуску выложив по центру кусочек маслины, имитируя зрачок. Новогодняя закуска "Взгляд дракона" готова. Можно сразу же подавать к праздничному столу. Приятного аппетита!

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