Описание приготовления:

Блюдо простое и быстрое, а выглядит очень красочно и интересно. Такая оригинальная закуска будет смотреться эффектно на любом праздничном столе, а оформленная в виде глаз дракона, она станет символом наступающего 2024 года. В основе вполне доступные продукты, а на подготовку уходит буквально полчаса. Беспроигрышный вариант для занятых хозяек! Берите на заметку!

Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Овощи / Болгарский перец / Молочные продукты / Сыр Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

Болгарский перец 2 Штуки

Сыр творожный 200 Грамм

Яйцo 2 Штуки (варёное)

Чеснок 2-3 Зубчиков

Маслины 3 Штуки

Укроп Штук (по вкусу)

Количество порций 6

Калорийность

93 ккал

Калорийность

2 г

Белки

7 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Новогодняя закуска "Взгляд дракона"»

Подготовьте все ингредиенты. Яйца отварите заранее и дайте остыть. Укроп можно заменить на петрушку или любую другую зелень. Для начинки можно взять любой мягкий сыр на ваш вкус.

Соедините сыр, измельчённую зелень и давленные зубчики чеснока. Перемешайте. Это будет начинка для закуски.

У болгарского перца срежьте крышечки, удалите семена и перегородки, хорошо промойте.

Часть начинки плотно выложите вдоль стенок перца. По центру каждого перца выложите по одному очищенному варёному яйцу. Оставшееся пространство заполните остальной начинкой.

Уберите перцы в морозилку на 15-20 минут. Затем достаньте и нарежьте острым ножом.

Оформите закуску выложив по центру кусочек маслины, имитируя зрачок. Новогодняя закуска "Взгляд дракона" готова. Можно сразу же подавать к праздничному столу. Приятного аппетита!