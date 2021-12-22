Как выбрать ковер для гостиной? Магазин с элитными коврами в Киеве

Узорной или простой? Тонкое покрытие или эффектное? Гладкая поверхность или теплое ощущение? Откройте для себя все, что вам нужно знать, чтобы выбрать идеальный ковер в гостиной.

Если вы проектируете свою гостиную, выбор правильного ковра является обязательным, большой ассортимент элитных ковров смотрите на сайте ковры.укр. Но как один из самых работающих этажей вашего дома, ковер в гостиной должен быть долговечным и хорошо выглядеть.

В качестве места, в котором приветствуются гости, гостиные требуют чего-то умного под ногами, а также нужной ноты для расслабленной повседневной жизни. Затем принимается решение о том, является ли это пятой стеной и создает ли это выражение или является тихим фоном для других декоративных элементов комнаты. Как сделать правильный выбор, тогда? Легко! Познакомьтесь с нашим гидом.

Какие варианты ковров есть для гостиной

Варианты покрытия пола в гостиной широк. Многие домовладельцы продолжают свой роман с ковром в гостиной, а натуральные напольные покрытия из растительных волокон становятся все более популярными. Конечно, твердые полы, в основном деревянные, могут быть одинаково привлекательными, особенно если гостиная является частью дизайна кухни открытой планировки. Насколько проста очистка и как часто вам нужно это делать, также необходимо учитывать.

Ковровое покрытие и натуральные полы для жилых комнат

Если теплая и мягкая поверхность под ногами является номером один в вашем списке критериев, достоинства коврового покрытия и натурального паркета с растительными волокнами заслуживают внимания.

Ковер для гостиной должен быть практичным. 80-процентная шерстяная и 20-процентная версия из искусственного волокна выдержит ежедневные пешеходные нагрузки и будет хорошо выглядеть. Домашнее хозяйство включает маленьких детей?

Вы могли бы пойти на полипропилен, чтобы максимизировать сопротивление окраски. Узор может добавить гламура: маленькие версии выглядят более традиционно, в то время как крупномасштабные мотивы имеют современную эстетику. Думает о полосах, геометрии и даже цветках — теперь доступно в стиле 21-го века.

Натуральный ковер также вариант для пола в гостиной. Натуральное напольное покрытие, подходящее для гостиной, включает износостойкий сизаль, который может добавить тонкие детали через интересные плетения, такие как букле и елочка; рустикальные рустики (которые могут нуждаться в защите в местах с интенсивным движением: уточните у своего поставщика); и крепкий койр. Последний, однако, не добр на босых ногах, поэтому не подойдет всем домашним хозяйствам.

Твердые напольные покрытия для жилых комнат

Пол, классифицируемый как жесткий, может доставить удовольствие в жилой зоне и может быть смягчен ковриком в центре зоны отдыха. Такие варианты, как виниловые полы или ламинатные полы, могут создавать впечатление натуральных материалов без той же стоимости, в то время как цельное и искусственное дерево и натуральный камень неизменно прекрасны.