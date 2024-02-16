Быстрый и простой рецепт: роскошные пирожки с кислой капустой «Баба Елька»

Пышные пирожки – всегда удачная идея. А пирожки, которые готовятся просто и быстро, – это еще лучше.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Мягкое тесто с картофельным пюре способно покорить многих. Кисленькая капуста только подчеркнет его нежный вкус.

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Пирожки с кислой капустой «Баба Елька»

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 4

Ингредиенты для теста:

– 1 килограмм картофельного пюре;

– 150 миллилитров молока 3,2%;

– 250 граммов муки;

– 3 яйца;

– 4 столовые ложки растительного масла;

– 0,5 чайной ложки соли.

Для начинки:

– 1 луковица;

– 1 килограмм квашеной капусты;

– 2 столовые ложки растительного масла.

Приготовление:

Для картофельного пюре очищенный и хорошо вымытый картофель отварите до готовности. Слейте лишнюю воду и разомните картофель толкушкой. Очищенный лук нарежьте мелко. Вместе с квашеной капустой и растительным маслом протушите 15 минут. Взбейте яйца вилкой и перемешайте их с картофельным пюре. Добавьте муки, посолите и перемешайте. Доску или столешницу посыпьте мукой и замесите тесто. Когда в нем не останется комочков, обкатайте тесто в муке и сформируйте длинную колбасу. Нарежьте тесто на одинаковые кусочки толщиной 3 сантиметра каждый. Расплескайте их руками и наложите начинку из капусты и лука. Залепите каждый пирожок. Разогрейте на сковороде растительное масло. Расплескайте слепленные пирожки так, чтобы они занимали всю поверхность вашей ладони. Осторожно опустите их на сковороду. Жарьте до румяности на среднем огне, периодически переворачивая.

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