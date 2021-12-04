Как выбрать краску

Не смотря на состав краски, мы собственными руками можем навредить себе и собственным деткам. Причем не имеет значение, где в помещении она будет применяться, ведь детки не сидят безвылазно в собственной комнате, их исследовательский интерес просто не знает границ. Беря это во внимание, и еще вероятность того, что ребенок может пытаться испробовать стены на надёжность и на вкус, разрисовать их или запачкать жирными ладошками, решить можно, какая краска лучше в детскую комнату.

Главные требования к ней такие:

Безопасность. Содержание летучих соединений органики в подобранном материале не должна быть больше 30 грамм на литр. Пожаро-безопасность. Надёжность, стойкость к влияниям механики. Водостойкость. Это не обязательный, но желанный признак, тем более если ваш малыш – непоседа или любитель художественной росписи стен. Водостойкие и стойкие к износу краски вам позволят поддерживать стенки в чистоте, давая возможность мыть их после в особенности удачливых экспериментов. Простота нанесения, так как очень может быть так, что стены придется красить и красить заново очень часто.

Главные требования к краскам

Совет. Все сведения о составе, назначении и специальных характеристиках материала должна содержать инструкция по использованию. Но рекомендуем не обходиться ею, а требовать у торгового представителя документ соответствия товара нормам безопасности.

Как подобрать краску для оформления комнат ребёнка

Сегодняшние нормы безопасности, разработанные для материалов, используемых для отделки внутри, запрещают применение вредных элементов при изготовлении краски. Благодаря этому найти такие сегодня не являются проблемой. Большое количество составов для работ внутри помещения производятся на воде, а не растворителя, что делает их экологичными, пожаробезопасными и долговечными.

Подбирая краску для детской, необходимо смотреть и на прочие её элементы, предпочтение отдавая натуральным – минеральным пигментам, смолам и т.д.