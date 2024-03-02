Курица, запеченная с лимоном и чесноком: рецепт блюда на выходные

Сочное мясо и хрустящая румяная корочка не оставят никого равнодушными. Это блюдо подходит к любому гарниру.

В преддверии выходных самое время обдумать меню, чтобы порадовать близких чем-то особенно вкусным и необычным. Рекомендуем запечь курицу с лимоном и чесноком по рецепту из блога «Рецепты каждый день». Сочная курочка с румяной корочкой – идеальное решение.

Курица, запеченная с лимоном и чесноком

Ингредиенты:

курица – 1 шт;

соль, перец – по вкусу;

чеснок – 1 головка;

лимон – 1 шт;

оливковое масло – 3-4 ст. л.

Способ приготовления:

Курицу помыть, высушить с помощью бумажного полотенца, разрезать кожу до суставов в месте, где бедра соединяются с грудкой. Так тушка равномерно пропечется.

Щедро натереть птицу снаружи и внутри солью и перцем, перенести в форму для запекания и положить по бокам разрезанные пополам лимон и чеснок.

Полить курицу маслом и отправить в разогретую до 220 градусов духовку на 45 минут.

Затем проткнуть ножом самую толстую часть тушки и посмотреть на выделившийся сок. Если он будет прозрачным, значит, блюдо готово. Если красноватым, то необходимо еще запекать курицу, проверяя каждые 5 минут.

Готовую птицу достать из духовки, оставить на 15 минут, после чего можно нарезать на порционные куски.

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