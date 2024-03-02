Курица, запеченная с лимоном и чесноком: рецепт блюда на выходные

Сочное мясо и хрустящая румяная корочка не оставят никого равнодушными. Это блюдо подходит к любому гарниру.
В преддверии выходных самое время обдумать меню, чтобы порадовать близких чем-то особенно вкусным и необычным. Рекомендуем запечь курицу с лимоном и чесноком по рецепту из блога «Рецепты каждый день». Сочная курочка с румяной корочкой – идеальное решение.
Курица, запеченная с лимоном и чесноком
Ингредиенты:
- курица – 1 шт;
- соль, перец – по вкусу;
- чеснок – 1 головка;
- лимон – 1 шт;
- оливковое масло – 3-4 ст. л.
Способ приготовления:
Курицу помыть, высушить с помощью бумажного полотенца, разрезать кожу до суставов в месте, где бедра соединяются с грудкой. Так тушка равномерно пропечется.
Щедро натереть птицу снаружи и внутри солью и перцем, перенести в форму для запекания и положить по бокам разрезанные пополам лимон и чеснок.
Полить курицу маслом и отправить в разогретую до 220 градусов духовку на 45 минут.
Затем проткнуть ножом самую толстую часть тушки и посмотреть на выделившийся сок. Если он будет прозрачным, значит, блюдо готово. Если красноватым, то необходимо еще запекать курицу, проверяя каждые 5 минут.
Готовую птицу достать из духовки, оставить на 15 минут, после чего можно нарезать на порционные куски.
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