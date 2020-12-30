Как выбрать крем и косметику для макияжа?

Секреты сохранения красоты: кожа шеи; прекрасные стопы
Каждая женщина, безусловно, мечтает быть молодой и красивой, чтобы красота не покидала её никогда, даже с возрастом. Как известно, сейчас многих дам волнуют вопросы, прежде всего по поводу правильного ухода за кожей шеи и второй момент – красивые стопы.
Если кажется, что шея сухая и с растяжками, на помощь придут следующие советы:
- Массаж шеи: его следует делать только по вертикали путём перемещения обеих ладоней снизу вверх. Никогда наоборот или с помощью круговых движений.
- В то время как различные масла действительно помогают омолодить кожу, стоит обратить внимание, чтобы они не являлись слишком тяжёлыми. Оливковое масло, ромашка, масло сладкого миндаля, розы и эвкалиптовое масло – это всё, что идеально подходит для постоянного и эффективного ухода. Но никакая народная косметика не даст такого результата, как профессиональная натуральная косметика премиум-класса от ведущих австрийских производителей, более детально на сайте mj-cosmetics.com.
- Не переусердствовать с массажем; в идеале массаж должен длиться не дольше, чем 10 минут, иначе есть риск повредить шею.
- Использовать фрукты, такие как сливы, яблоки и спелые бананы, чтобы сделать маски, тогда кожа будет выглядеть свежей и совершенно новой.
- Смыть все фруктовые маски, применяемые к шее, прежде чем они высохнут.
- Знать правильную позицию при массаже шеи. Лучшая и правильная из них – лёжа на животе.
- Часто отшелушивать, чтобы избавиться от мёртвых клеток кожи и после – увлажнить питательным кремом.
- Не использовать твёрдое мыло для шеи, а выбирать сбалансированный крем-гель для душа.
- Летом лучше всего пользоваться солнцезащитным кремом, чтобы уберечь кожу от попадания лучей солнечных прямых.
- Всегда в обязательном порядке снимать макияж с шеи перед сном.
Сохранения кожи шеи очень важный процесс, ведь существуют поверия, что шея является самой привлекательной частью тела у женщин.
В то время как многие думают, что лицо заслуживает особое внимание, нужно знать, что именно ноги делают всю тяжёлую работу в течение дня, поэтому они нуждаются в дополнительной помощи.
- Это может показаться странным, но очень важно: мазать ноги хорошим солнцезащитным кремом. Это предотвращает старение кожи.
- Нельзя ходить босиком, т.к. это увеличивает риск заражения ножной инфекции.
- Обязательно мыть ноги обычной водой после хождения по озеру, реке или морю. Стоячая вода является питательной средой для бактерий.
- Регулярные педикюры являются обязательными.
- Наносить питательный и увлажняющий крем на ноги перед сном.
- По возможности носить с собой пару запасную обуви и носков в сезон дождей, т.к. есть риск промокания ног и занесения инфекции.
- Всегда носить удобную обувь для разных случаев, иначе можно получить травму.
- Насколько это возможно, не носить обувь с закрытыми носком; она имеет тенденцию к увеличению потоотделения и тем самым приводит к риску заражения. Если всё-таки нельзя избежать такой обуви, то её нужно периодически снимать.
Красота очень важна для женщин и, следуя советам простым, её можно сохранять очень долгие годы.