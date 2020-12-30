Как выбрать крем и косметику для макияжа?

Секреты сохранения красоты: кожа шеи; прекрасные стопы

Каждая женщина, безусловно, мечтает быть молодой и красивой, чтобы красота не покидала её никогда, даже с возрастом. Как известно, сейчас многих дам волнуют вопросы, прежде всего по поводу правильного ухода за кожей шеи и второй момент – красивые стопы.

Если кажется, что шея сухая и с растяжками, на помощь придут следующие советы:

Массаж шеи: его следует делать только по вертикали путём перемещения обеих ладоней снизу вверх. Никогда наоборот или с помощью круговых движений. В то время как различные масла действительно помогают омолодить кожу, стоит обратить внимание, чтобы они не являлись слишком тяжёлыми. Оливковое масло, ромашка, масло сладкого миндаля, розы и эвкалиптовое масло – это всё, что идеально подходит для постоянного и эффективного ухода. Но никакая народная косметика не даст такого результата, как профессиональная натуральная косметика премиум-класса от ведущих австрийских производителей, более детально на сайте mj-cosmetics.com. Не переусердствовать с массажем; в идеале массаж должен длиться не дольше, чем 10 минут, иначе есть риск повредить шею. Использовать фрукты, такие как сливы, яблоки и спелые бананы, чтобы сделать маски, тогда кожа будет выглядеть свежей и совершенно новой. Смыть все фруктовые маски, применяемые к шее, прежде чем они высохнут. Знать правильную позицию при массаже шеи. Лучшая и правильная из них – лёжа на животе. Часто отшелушивать, чтобы избавиться от мёртвых клеток кожи и после – увлажнить питательным кремом. Не использовать твёрдое мыло для шеи, а выбирать сбалансированный крем-гель для душа. Летом лучше всего пользоваться солнцезащитным кремом, чтобы уберечь кожу от попадания лучей солнечных прямых. Всегда в обязательном порядке снимать макияж с шеи перед сном.

Сохранения кожи шеи очень важный процесс, ведь существуют поверия, что шея является самой привлекательной частью тела у женщин.

В то время как многие думают, что лицо заслуживает особое внимание, нужно знать, что именно ноги делают всю тяжёлую работу в течение дня, поэтому они нуждаются в дополнительной помощи.

Это может показаться странным, но очень важно: мазать ноги хорошим солнцезащитным кремом. Это предотвращает старение кожи. Нельзя ходить босиком, т.к. это увеличивает риск заражения ножной инфекции. Обязательно мыть ноги обычной водой после хождения по озеру, реке или морю. Стоячая вода является питательной средой для бактерий. Регулярные педикюры являются обязательными. Наносить питательный и увлажняющий крем на ноги перед сном. По возможности носить с собой пару запасную обуви и носков в сезон дождей, т.к. есть риск промокания ног и занесения инфекции. Всегда носить удобную обувь для разных случаев, иначе можно получить травму. Насколько это возможно, не носить обувь с закрытыми носком; она имеет тенденцию к увеличению потоотделения и тем самым приводит к риску заражения. Если всё-таки нельзя избежать такой обуви, то её нужно периодически снимать.

Красота очень важна для женщин и, следуя советам простым, её можно сохранять очень долгие годы.