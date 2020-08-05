Как выбрать мотоблок для огорода?

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Евгений
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Как выбрать мотоблок для огорода?

Мотоблок представляет собой мобильный силовой агрегат, который оснащен дополнительными навесными приспособлениями для выполнения широкого спектра сельскохозяйственных работ.

Следует отметить, что мотоблоки — это не мотокультиватор, как думают многие. Мотоблок способен выполнять гораздо больший набор работ, а не только обрабатывать землю:

  • обрабатывать землю;
  • проводить обработку почвы;
  • сажать урожай;
  • уход за цветниками;
  • урожай;
  • пропалывать землю между грядками;
  • очистить почву от мусора;
  • убирать снег;
  • перевозка грузов;
  • ослабить землю;
  • окучивать кровати;
  • косить газон;
  • распиловка древесины;
  • собирать сено и т. Д.

Естественно, все это возможно только с помощью специального дополнительного оборудования, которое подходит для мотоблоков некоторых марок и соответствует их рабочим параметрам, массе и мощности.

Как выбрать минитрактор для дачи

Что бы купить мотоблок в Украине и Киеве, стоит обратить внимание на основные параметры, от которых будет зависеть выбор минитрактора для дачи:

  • мощность;
  • ширина трактора с наземной направляющей;
  • глубина сбора;
  • вес;
  • объем бака;
  • Количество скоростей.

Какие функции они выполняют и как они разделены

Типы профессиональных тракторов по весу:

  1. Легкие с двигателями не более 5 лошадей, основной работой которых считается работа с мельницами. Не подходит для тяжелых почв.
  2. Средний: более мощный, чем легкий, оимеет больший вес.
  3. Тяжелые с массой более 150 кг, чтобы они могли легко тянуть даже плуг или нести небольшие тележки, что делает их незаменимыми.

Характеристики бензиновых:

  • низкий вес и цена;
  • низкий уровень шума;
  • нет функциональных проблем из-за неприятных погодных условий;
  • практически незаметная вибрация руля.

Следует отметить, что обслуживание такого устройства достаточно простое, как и его ремонт.

Особенности дизельных:

  • экономный расход топлива;
  • максимальная устойчивость и сильная адгезия к земле;
  • возможность охлаждения водой и воздухом;
  • простота ремонтных услуг;
  • надежность.

Такие агрегаты не дешевые, но стоимость топлива позволит вам быстро восстановить приобретение и наслаждаться его длительной эксплуатацией.

Купить мотоблок в Украине и Киеве

Мотоблоки — это универсальные машины, которые сильно повышают эффективность сельскохозяйственных работ. Использование такой методики позволяет выполнять большие объемы работ с наименьшими затратами труда и значительно более короткими временами, чем ручной труд. С помощью блоков вы можете легко обрабатывать садовые участки и дома. Широкая область применения таких устройств позволяет их классифицировать как многофункциональную технику.

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