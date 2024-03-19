Морковный пирог: рецепт полезной и вкусной выпечки

Выпечка, где делается акцент на моркови, очень популярна. Морковные пироги и торты не требуют большого количества сахара.
Это замечательный пирог в список выпечки, которая не вредит фигуре. Здесь есть глазурь на основе сока лимона и сахарной пудры. Если вы на диете, пропускайте этот этап, готовый кекс можно украсить небольшим количеством корицы или какао-порошка.
Тесто замешивается на масле без запаха, это важно. Сладость моркови усиливают изюм, поэтому количество сахара можно значительно сократить. Рецептом поделились на сайте Shuba.
Морковный пирог
Ингредиенты:
Для теста:
- мука — 175 г;
- разрыхлитель — 15 г;
- корица молотая — 1 ст. л;
- яйца куриные — 3 шт;
- сахар — 130 г;
- масло — 120 мл;
- морковь — 180 г;
- изюм — 100 г;
- цедра лимона — 20 г.
Для глазури:
- сахарная пудра — 100 г;
- лимонный сок — 60 мл.
Морковь почистите и мелко натрите. Цедру натрите, изюм промойте и просушите.
Яйца взбейте до пышной массы, постепенно добавьте сахар, продолжая взбивать. Постепенно влейте растительное масло, взбивая массу.
Смешайте муку, разрыхлитель и корицу. Просейте смесь к яйцам и осторожно перемешайте лопаткой. Добавьте тертую морковь и перемешайте.
Добавьте цедру и изюм, снова перемешайте. Переложите в форму и выпекайте при 180°С примерно 35-40 минут.
Тем временем для глазури постепенно добавьте сок к сахарной пудре, перемешайте до однородной пастообразной массы. Полейте кекс глазурью и оставьте до подсыхания.
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