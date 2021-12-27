Как выбрать велосипед?

Советы для новичков по выбору первого велосипеда с целью “просто кататься”.

Совет 1. [для тех, кто экономит время]

Обратитесь к продавцу. Я могу рекомендовать продавцов магазина Риот (riot.com.ua). К сожалению, для остальных важнее продать, а не объяснить в чем различия и т.д. (из тех, с кем общался).

Совет 2. [для тех, кто ценит свой опыт]

Попробуйте покататься на разных велосипедах. Спросите у ваших знакомых. Собственные ощущения — самый хороший способ понять чем реально один велосипед отличается от другого. А если отличий не ощущается — значит можно брать более дешевый.

Совет 3. [для тех, кто любит спецификации]

Велосипед — это хорошая тема, для тех кто любит спецификации, параметры и т.п. Для начала надо разобраться что есть что: см. ликбез. Потом по каждому из нескольких десятков компонентов вам придется прочитать тесты, советы. Рассуждать здесь можно очень долго о том что на что влияет, важен ли вес, от чего зависит скорость… Я лишь скажу что самый первый велосипед должен быть сбалансирован: все компоненты примерно одного уровня.

Совет 4. [для тех, кого интересует цена вопроса]

Рекомендую покупать велосипед стоимостью около 10 тыс. грн. или выше. Все мои попытки найти что-то более дешевое (на просьбу помочь) пока не увенчались успехом. Велосипед за 5 тыс. по сравнению с велосипедом за 10 тыс. — это примерно как ВАЗ по сравнению с иномаркой: ехать можно, но ощущения совсем другие. Тем не менее у меня есть знакомые которые катаются на самых дешевых велосипедах и довольны: съездить в магазин и доехать до речки хватает.

(Хотя владельцы дешевых велосипедов и довольны, проблем по мелочи у них возникает много. А у некоторых не только по мелочи: читайте мою заметку про “Ашанобайки”).

Совет 5. [для тех, кто хочет сэкономить]

Самые большие скидки на велосипеды в августе и сентябре. Примерно к новому году их почти все разбирают и выбирать уже нечего. Зайдите на велосипедные сайты. Хорошие скидки на прошлогодние модели, на правда ли? Но только вся радость пройдет, когда вы позвоните и уточните наличие. Я звонил в феврале: реально были только два (а на сайте несколько десятков) … В общем, предупреждаю сразу: вся эта информация про скидки — просто завлекаловка… ((

Стоит ли покупать б/у? Я бы не советовал, у недорогих велосипедов маленький ресурс: через 2-3 месяца он будет ехать заметно хуже, чем новый (если за ним не ухаживали). Все таки первое впечатление от велосипеда не стоит сэкономленных 1-2 тыс. грн.