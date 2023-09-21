Так мало, кто готовит минтай. Бабушка из Мурманска научила: рецепт, который вам захочется приготовить много раз

Минтай – рыба, которая доступна каждому. Однако, мало людей умеет правильно готовить это рыбное изделие. Многие даже не пробовали её в качестве основного блюда на ужин или обед.
Стоит включать минтай в рацион питания, так как эта рыба способна насытить организм важными кислотами омега 3 и омега 6. Помимо этого, в минтае есть много минералов, необходимых в период похолоданий.
Например, в минтае высокое скопление йода. Мы расскажем о том, как можно вкусно приготовить минтай.
Ингредиенты для жареного минтая:
- Минтай свежемороженый – кг.;
- Яйца – 2 шт.;
- Сметана – 2 ст. л.;
- Майонез – 2 ст. л.;
- Чеснок – зубчик;
- Соль – ч. л.;
- Кориандр – ⅓ ч. л.;
- Паприка – ½ ч. л.;
- Зеленый лук – 50 г.;
- Мука – 5 ст. л.
Приготовление жареного минтая:
Отвариваем минтай до закипания, а затем готовим 4–5 минут.
Убираем из рыбы косточки, жабры и прочие отходы. Полученное филе мелко измельчаем ножом.
Добавляем к мясу рыбы сметану, яйца, майонез. Мелко натираем в рыбную смесь зубчик чеснока.
К смеси добавляем кориандр, соль и нашинкованный зеленый лук.
Все компоненты хорошо перемешиваем. В миску к полученной массе высыпаем муку и снова тщательно вымешиваем ингредиенты.
На разогретую сковороду с растительным маслом выкладываем по столовой ложке рыбного фарша.
Жарить котлеты из минтая нужно с двух сторон на среднем огне до золотистой корочки.
Гарнир к таким котлетам подойдет абсолютно любой. Можно поэкспериментировать и подобрать уникальное сочетание гарнира, соуса и рыбных котлет.