Так мало, кто готовит минтай. Бабушка из Мурманска научила: рецепт, который вам захочется приготовить много раз

Минтай – рыба, которая доступна каждому. Однако, мало людей умеет правильно готовить это рыбное изделие. Многие даже не пробовали её в качестве основного блюда на ужин или обед.

Стоит включать минтай в рацион питания, так как эта рыба способна насытить организм важными кислотами омега 3 и омега 6. Помимо этого, в минтае есть много минералов, необходимых в период похолоданий.

Например, в минтае высокое скопление йода. Мы расскажем о том, как можно вкусно приготовить минтай.

Ингредиенты для жареного минтая:

Минтай свежемороженый – кг.;

Яйца – 2 шт.;

Сметана – 2 ст. л.;

Майонез – 2 ст. л.;

Чеснок – зубчик;

Соль – ч. л.;

Кориандр – ⅓ ч. л.;

Паприка – ½ ч. л.;

Зеленый лук – 50 г.;

Мука – 5 ст. л.

Приготовление жареного минтая:

Отвариваем минтай до закипания, а затем готовим 4–5 минут.

Убираем из рыбы косточки, жабры и прочие отходы. Полученное филе мелко измельчаем ножом.

Добавляем к мясу рыбы сметану, яйца, майонез. Мелко натираем в рыбную смесь зубчик чеснока.

К смеси добавляем кориандр, соль и нашинкованный зеленый лук.

Все компоненты хорошо перемешиваем. В миску к полученной массе высыпаем муку и снова тщательно вымешиваем ингредиенты.

На разогретую сковороду с растительным маслом выкладываем по столовой ложке рыбного фарша.

Жарить котлеты из минтая нужно с двух сторон на среднем огне до золотистой корочки.

Гарнир к таким котлетам подойдет абсолютно любой. Можно поэкспериментировать и подобрать уникальное сочетание гарнира, соуса и рыбных котлет.