Как выгодно продать биткоин за рубли qiwi?

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Как перевести деньги с qiwi на webmoney?

Не секрет, что платежные электронные системы не охотно идут на прямой обмен средствами пользователей. Причиной тому попытка препятствовать возможному оттоку денег и пользователей, а также борьба с незаконным оборотом валюты.

В нашей стране напрямую пока что взаимодействуют лишь Qiwi и Webmoney. Ничто не мешает переводить деньги с одной системы в другую. При этом осуществить перевод можно сразу несколькими способами.

Как перевести с qiwi на webmoney? Самый простой способ перевода средств – использование функционала Qiwi-кошелька. Все необходимое уже давно предусмотрено разработчиками системы. Пользователю нужно перейти в раздел «Оплата» — платежные системы», определиться с валютой, в которой будет осуществляться перевод, после чего заполнить несложную форму, состоящую из трех пунктов:

Сумма перевода. Номер кошелька Webmoney. Примечания к переводу.

Функционал Qiwi-кошелька позволяет пользователю сохранить шаблон перевода, для упрощения последующих транзакций.После заполнения формы нужно нажать кнопку «Заплатить». Далее система предложит еще раз проверить реквизиты и подтвердить транзакцию с помощью одноразового кода, который будет выслан в sms-сообщении. Если ошибок не допущено деньги поступят на счет Webmoney довольно быстро.

Второй способ перевода денег с с Qiwi на Webmoney – использование SMS сообщений. Тут даже не нужно заполнять никаких форм. Ведь Qiwi-кошелек привязан к номеру телефона пользователя. Достаточно отправить sms-сообщение, в котором будут указаны: код Webmoney – 56, номер рублевого кошелька в системе Webmoney, и сумма перевода. Вот и все, никаких подтверждений и прочих заморочек.

Стоит отметить, что оба способа совершенно безопасны и оперативны. Однако, главная проблема их в том, что они невыгодны в финансовом плане. Причиной тому комиссия каждой из электронных систем, которая в общей сложности составит семь процентов от суммы перевода. Пять процентов забирает Webmoney и два процента Qiwi. По этой причине есть смысл воспользоваться третьим способом.

Третий способ – услуги так называемых менял. У них проценты за перевод гораздо ниже, а если поискать, то можно найти предложения по осуществлению перевода в соотношении один к одному. То есть сколько валюты уйдет с Qiwi столько и придет на Webmoney. Правда, действовать здесь придется на свой страх и риск, так как есть шанс нарваться на мошенников.