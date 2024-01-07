И никаких котлет не надо. Сочное и вкусное угощение из курицы: рецепт элементарный

В средние века в Европе куриная грудка подавалась в качестве деликатеса для людей богатых и знатных. В 19 веке этот продукт начали экспортировать в США. Там куриная грудка пользовалась особой популярностью, ведь обладала невысокой стоимостью и содержала много белка. Далее грудка стала популярна и доступна по всему миру.

Многие вместо грудки предпочитают готовить бедра и голени, которые считаются менее полезными. Вероятно, вы не пробовали наш рецепт приготовления грудки. Получается очень вкусно и сытно, вам понравится эта подача.

Ингредиенты для запеканки:

филе куриное — шт.;

сметана — 200 г;

лук — шт.;

сыр — 100 г;

соль, специи.

Приготовление запеканки:

Куриное филе нарезаем кусочками толщиной в 1 см. Солим, добавляем паприку или другие специи по вкусу.

Шинкуем лук и отправляем на сковороду с растительным маслом, готовим до золотистого цвета.

В глубокую тару натираем сыр на мелкой терке, смешиваем со сметаной и по необходимости добавляем соль.

На дно формы выкладываем столовую ложку сыра, смешанного со сметаной. Далее делаем слой мяса и небольшое количество лука.

Затем снова сырный соус, слой мяса и лука. В заключении покрываем заготовку остатками сыра со сметаной.

Отправляем в духовку на 35-40 минут при температуре 180 градусов.

Мы получили вкусное мясное угощение, которое подойдет к абсолютно любому гарниру.