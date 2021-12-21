Как взбить молоко капучинатором в кофемашине

Какое молоко сбивать? Обезжиренное или жирное молоко?

Температура молока имеет: первостепенное значение — для получения идеальной пены молоко должно быть холодным. Лучше всего его максимально охладить, но не так, чтобы оно не замерзло. Это важно, потому что чем холоднее молоко, тем дольше мы сможем сбивать его до достижения целевой температуры 70 градусов; Молоко на растительной основе и без лактозы. А как насчет людей с непереносимостью лактозы или придерживаются веганский диеты? Пену можно получить из молока на растительной основе. Соевый или овсяный напиток даст нам очень вкусную и достаточно крепкую пену. Молоко из миндального молока будет нежным, и если в нашем распоряжении есть кокосовое молоко, мы можем его использовать, только не забудьте разбавить его водой до консистенции, аналогичной коровьего молока.

Как вспенить молоко в машине с ручной насадкой?

В простых полуавтоматических кофеварок для приготовления эспрессо молоко вспенивается с помощью ручной насадки. Этот метод особенно рекомендуется тем, кто любит праздновать приготовления вкусного кофе. Процесс приготовления пены с помощью вспенивателя молока требует некоторой практики. Как вручную взбить молоко с помощью насадки? Нам понадобится охлажденное молоко (жирность около 3%) и специальный стальной кувшин с сужением и носиком для вспенивания. Его вместимость должна составлять примерно 300-600 мл. Блюдо, как и молоко, должно быть прохладным; Налейте молоко в кувшин — оно должно достигать максимальной высоты емкости. Вы должны готовить пену для одного кофе за раз, чтобы ее не было большого количества;

Вставьте насадку в молоко и начните взбивать его. Держите кувшин под небольшим углом. Кончик насадки должен находиться всего на 0,5-1 см ниже поверхности молока. Молоко должно увеличиться в объеме; Через несколько секунд опустите носик немного глубже и наклоните кувшин, чтобы молоко начало вращаться; В процессе вспенивания молоко нагревается, но его температура не должна превышать 70 градусов по Цельсию (в идеале 65-70 градусов). Этот момент легко распознать — как только дно кувшина начинает обжигать пальцы, это означает, что молоко достигло достаточно высокой температуры Чтобы избавиться от слишком больших пузырей в пене и предоставить ей бархатную текстуру, аккуратно поверните кувшин. Вы также можете несколько раз аккуратно постучать им по столу.