Запеканка из баклажанов под сыром: рецепт вкусного средиземноморского блюда

Баклажаны готовятся на гриле без масла, что делает блюдо более диетическим.

Баклажаны под пармезаном на гриле – это облегченный вариант классического домашнего рецепта. В этом варианте баклажаны готовятся на гриле, а не жарятся в масле, что делает блюдо более легким, но при этом не менее вкусным.

Запеканка из баклажанов может стать отличным основным блюдом с идеальным средиземноморским вкусом. Рецептом поделились на сайте Giallo Zafferano.

Запеканка из баклажанов

Ингредиенты:

баклажаны – 8 штук;

чеснок — 1 зубчик;

твердый сыр — 400 г;

сыр пекорино — 100 г;

сыр Пармиджано Реджано — 200 г;

томатное пюре – 1,5 л;

базилик, оливковое масло, красный лук.

Чтобы приготовить баклажаны под пармезаном на гриле, начните с приготовления томатного соуса: вымойте, очистите и нарежьте кубиками лук и чеснок и обжарьте их в четырех столовых ложках оливкового масла первого холодного отжима.

Когда они подрумянятся, добавляем томатное пюре и готовим, пока соус не станет густым. Наконец, посолите и добавьте несколько нарезанных свежих листьев базилика, затем выключите огонь и отставьте соус в сторону.

Теперь займитесь баклажанами: обрежьте кончики, вымойте и нарежьте вдоль ломтиками толщиной около 1 см, используя слайсер, если он у вас есть, чтобы получить более правильные ломтики одинаковой толщины (если у вас его нет, воспользуйтесь мандолиной или ножом).

Хорошо разогрейте гриль-сковороду с антипригарным покрытием и поджарьте баклажаны около 10 минут.

Затем смажьте форму для выпечки с антипригарным покрытием оливковым маслом и положите на дно первый слой из ломтиков баклажанов, располагая их рядом, слегка внахлест. Равномерно полейте баклажаны еще томатным соусом.

Посыпьте баклажаны пармезаном и пекорино и наконец покрываем баклажаны ломтиками твердого сыра.

После того, как вы составили первый слой, продолжайте выполнять ту же процедуру для последующих слоев, пока ингредиенты не будут израсходованы: закончите слоем баклажанов.

Последний слой должен состоять только из томатного соуса и тертого пармезана. В конце сбрызните маслом и запекайте баклажаны в духовке при температуре 180 градусах.

Баклажаны с пармезаном на гриле готовы: перед подачей дайте запеканке постоять не менее 10 минут, чтобы он немного уплотнился и его было легче разрезать и подавать.

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