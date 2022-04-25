Как взять микрокредит – насколько это удобно и безопасно

Как взять микрокредит

Почти все МФО Казахстана позволяют сделать это через интернет без похода в офис (у них и офисов-то обычно нет). Заемщик заходит на сайт кредитора, регистрирует личный кабинет, после чего отправляет заявку, заполнив соответствующую форму:

ФИО;

прописка (Казахстан, в редких случаях РФ, иначе откажут);

серия и номер паспорта;

уровень дохода (не играет большой роли, но при адекватной зарплате шансы на одобрение выше);

требуемая сумма.

Иногда просят дополнительно отправить сканы или фото документов, удостоверяющих личность. Ничего страшного здесь нет – все персональные данные, отправляемые в МФО, защищены надежно, утечка почти исключена.

Через некоторое время приходит решение. Если все в порядке, деньги перечислят на указанную банковскую карту или электронный кошелек, например, Киви, ЮМани (бывшие Яндекс-деньги) и пр. Погасить задолженность также можно через личный кабинет. Другой вариант – есть возможность настроить автоплатеж – в указанную дату деньги автоматически спишутся с кошелька или «пластика».

Обратите внимание! Причины отказа в займе МФО не озвучивают – не обязаны делать это по закону.

Риски и подводные камни

Главный страх людей, берущих микрокредиты – страшные коллекторы, которые при малейшей просрочке начнут терроризировать круглосуточными телефонными звонками, а потом приедут лично, чтобы побить должника и отобрать его имущества. Вероятность такого развития событий очень низкая, можно сказать, что ее нет – по всех цивилизованных странах, в том числе в Казахстане, деятельность МФО и коллекторов строго регулируется законом, должники даже с самыми большими просрочками надежно защищены.

Точно так же не стоит бояться суда в случае возникновения проблем с выплатой долга. Да, судебный орган власти 99% встанет на сторону кредитора, однако, никаких насильственных действий в адрес ответчика не будет, напротив, с момента подачи МФО иска в суд остановится начисление процентов, долг перестанет расти.