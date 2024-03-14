Как приготовить блины на закваске: удивите домочадцев вкусным завтраком

Когда вы приготовите вкусные и полезные блины на закваске, вам уже не захочется возиться с дрожжами.

А готовая закваска всегда будет под рукой. Ее можно использовать и при выпечке домашнего хлеба.

Приготовление закваски

1 день. В 2-х литровую посуду нужно налить грамм 150 воды, температура которой не должна превышать 40 градусов и размешивая, всыпать муку — должна получиться субстанция напоминающая сгущенку, рассказывает Архипова Юлия.

Накрываете банку полотном, чтобы поступал воздух, и оставляете на сутки, но непременно в темном теплом месте (на свету не образовываются нужные бактерии).

2 день. Добавляете в массу еще 150 г воды с растворенной в них ложкой меда (или сахара). Досыпая муку, снова довести до консистенции сгущенки. И вернуть в теплое место на 12 часов. За это время будущая закваска поднимется в банке и запузырится.

Снова добавляете то же количество воды и муки и выжидаете оставшиеся 12 часов.

Чтобы каждый раз не тратить много времени на приготовление закваски ее можно разводить. Отлейте ложек пять готовой закваски, добавьте муку и воду как описано выше, и можно оставить в холодильнике до следующих блинов.

Приготовление блинов

Для самых простых блинов нужно в объемную посуду влить закваску. Затем в стакане теплой воды разводите ложку меда (можно сахара) и немного соли, чтобы тесто не было совсем уж пресным – вливаете раствор в закваску.

Следом влить большую ложку любимого растительного масла. По желанию можно добавить различные травы и добавки и все тщательно перемешать. Теперь можно просеивать в жидкость муку, пока не получится блинное тесто (густоту теста регулируйте по желанию – чем больше муки, тем толще блины).

Готовое тесто должно выстояться часа три и можно жарить любым удобным для вас способом. В итоге вы угощаете гостей ажурными тончайшими блинами.

Можно испечь блины на закваске с применением кисломолочных продуктов. Для этого на 2 ложки закваски берете стакан кисломолочного продукта (простокваши, сыворотки, кефира и т. д.), всыпаете 1 ст. л. сахара и примерно полстакана муки. Размешиваете до однородности и оставляете в теплом углу на 2 часа.

Затем добавляете 2 стакана подогретой до 35 градусов воды, вливаете 2, 5 больших ложки масла постного, 3 стакана муки пшеничной (можно смешать с другими видами муки) и оставляете еще на два часа в теплом месте.

А далее выпекаем блины на раскаленной сковородке привычным для вас способом. Первые несколько раз дно сковороды лучше смазать жиром.

Готовые блины можно смазать топленым маслом и завернуть любую начинку.

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Проверено редакцией