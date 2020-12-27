Какая косметика нужна в дороге и как собрать все самое необходимое

Собирать вещи в дорогу – это одно из самых трудных и утомляющих занятий, через которое следует пройти почти каждому отдыхающему. Следует учитывать все потребности, собрать все необходимое для полноценного отдыха. Помимо базовых вещей, денег и документов, следует позаботиться и о коже лица.

Брать косметику в дорогу – это серьезное испытание. Дело в том, что в дороге все косметические продукты (особенно в стеклянных тарах) могут разбиться и испортиться. Кроме того, если косметичка занимает много места в чемодане, она может существенно повысить цену за отпуск, ведь за хранение и транспортировку багажа следует платить.

Какая косметика нужна в дороге?

Чтобы косметичка не занимала много места в багаже, следует брать с собой только все необходимое. Первое, о чем следует позаботиться, это предметы личной гигиены. Необходимо взять с собой бритву, дезодорант и зубную щетку.

Если дорога предстоит дальняя, лучше отдать предпочтение твердым дезодорантам. Они удобны в использовании и длительно действуют. Можно выбрать компактный вариант зубной щетки и пасты, они не занимают много места.

Обязательно следует взять с собой гигиеническую помаду. Также не следует забывать и о жидкости для снятия макияжа. Вместо нее можно взять умывающее средство, которое бережно снимает дневной макияж и очищает кожу.

В последнее время большую популярность приобрели дорожные наборы. Каждый из них индивидуален, некоторые из них содержат очищающие средства, другие увлажняющие. Корейская косметика уделяет внимание уходовым средствам, которые позволяют ухаживать за своей кожей даже в дорожных условиях. Подробнее узнать о дорожных наборах в мини бутылках можно на сайте.

Также необходимо взять декоративную косметику – помаду или блеск, туш для ресниц, палетку теней. Следует очень осторожно упаковать все косметические средства, либо использовать мини версии любимых продуктов.

Обязательно следует взять с собой в отпуск на море крем от солнца, который защитит кожу от прямых солнечных лучей. Их используют в основном перед нанесением тональной основы. Однако некоторые косметические средства содержат в своем составе SPF, поэтому их удобно брать с собой.

Как собрать все самое необходимое?

Чтобы во время путешествия любимые косметические продукты не повредились, следует очень бережно и плотно упаковать все средства. Чтобы не брать с собой больших объемов тонального крема, несколько оттенков губной помады или с десяток палеток теней, необходимо переместить косметические продукты в меньший по размеру объем. Специальные дорожные флаконы можно найти в магазине.

Чтобы взять с собой все необходимое в дорогу, можно воспользоваться мини наборами. Некоторые производители декоративной и уходовой косметики выпускают небольшие флаконы (до 15 мл). Их удобно брать с собой в дорогу, а сама упаковка не занимает много места в багаже.

Если взять с собой всю косметику невозможно, следует обратить свое внимание на другие косметические средства. Средство для умывания заменит тоник, лосьон для лица и средство для снятия макияжа. Кушон заменит тональное средство, солнцезащитный крем и пудру. Кроме того, он скрывает синяки под глазами и небольшие воспаления на коже, поэтому необходимости в консилере тоже нет. Универсальный крем для лица можно использовать для увлажнения кожи как днем, так и перед сном.

Таким образом, чтобы собрать косметичку в дорогу нет необходимости брать отдельный чемодан для косметики. Следует взять небольшие дорожные наборы, либо взять флаконы меньшего объема. Из косметических продуктов обязательно следует взять с собой туш для ресниц, помаду для губ, палетку теней.