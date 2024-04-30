Описание приготовления:
Для приготовления пасхи используйте сухой творог, с жирностью не менее 5%. Количество сахара регулируйте по своему вкусу. Также в творожную массу, для более насыщенного вкуса, можно добавить растопленный шоколад. Я добавила вяленую вишню, которую можно заменить на любые другие сухофрукты. Я использовала пластиковую форму, высотой 12 см. Если нет формы, можно взять пластиковое ведерко емкостью 1 литр и сделать дырочки на дне.
Назначение: На праздничный стол / Пасха Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог
Состав / Ингредиенты:
- Творог 400 Грамм (жирностью не менее 5%)
- Сахар 150 Грамм
- Масло сливочное 150 Грамм
- Куриные яйца 3 Штуки
- Сметана 100 Грамм
- Какао 40 Грамм
- Вишня вяленая 50 Грамм
Количество порций 6
Калорийность
310 ккал
Калорийность
4 г
Белки
27 г
Жиры
19 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Творожно-шоколадная пасха заварная»
Подготовьте все необходимые продукты для приготовления пасхи.
В чашу блендера положите творог, мягкое сливочное масло, куриные яйца и сметану. Измельчите массу до однородности.
Всыпьте какао-порошок и сахар.
Пробейте массу до гладкости.
Переложите творожную массу в кастрюлю с толстым дном. Поставьте на плиту и готовьте при небольшом нагреве, постоянно помешивая до первого булька. Кипятить творожную массу не нужно, а достаточно всего лишь подогреть.
Снимите кастрюлю с плиты и дайте массе немного остыть.
Вяленую вишню промойте и обсушите. Добавьте в шоколадно-творожную массу, перемешайте.
Марлю намочите в холодной воде и выстелите в пасочницу в 2 слоя, чтобы свисали края. Вылейте творожную массу.
Прикройте отвисшими краями марли. Поставьте пасочницу в глубокую миску. Сверху установите груз (например банка огурцов или ананасов). Уберите в холодильник на 10-12 часов.
Достаньте пасочницу из миски, в нее должна была стечь сыворотка. Переверните пасху на блюдо и снимите пасочницу и марлю.
Украсьте по желанию. Я полила шоколадной глазурью и украсила цветными драже.
Со Светлой Пасхой! Приятного аппетита!