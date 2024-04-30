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Творожно-шоколадная пасха заварная

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Творожно-шоколадная пасха заварная

Описание приготовления:

Для приготовления пасхи используйте сухой творог, с жирностью не менее 5%. Количество сахара регулируйте по своему вкусу. Также в творожную массу, для более насыщенного вкуса, можно добавить растопленный шоколад. Я добавила вяленую вишню, которую можно заменить на любые другие сухофрукты. Я использовала пластиковую форму, высотой 12 см. Если нет формы, можно взять пластиковое ведерко емкостью 1 литр и сделать дырочки на дне.
Назначение: На праздничный стол / Пасха Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог

Состав / Ингредиенты:

  • Творог 400 Грамм (жирностью не менее 5%)
  • Сахар 150 Грамм
  • Масло сливочное 150 Грамм
  • Куриные яйца 3 Штуки
  • Сметана 100 Грамм
  • Какао 40 Грамм
  • Вишня вяленая 50 Грамм

Количество порций 6

Калорийность

310 ккал

Калорийность

4 г

Белки

27 г

Жиры

19 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Творожно-шоколадная пасха заварная»

Творожно-шоколадная пасха заварная

Подготовьте все необходимые продукты для приготовления пасхи.

Творожно-шоколадная пасха заварная

В чашу блендера положите творог, мягкое сливочное масло, куриные яйца и сметану. Измельчите массу до однородности.

Творожно-шоколадная пасха заварная

Всыпьте какао-порошок и сахар.

Творожно-шоколадная пасха заварная

Пробейте массу до гладкости.

Творожно-шоколадная пасха заварная

Переложите творожную массу в кастрюлю с толстым дном. Поставьте на плиту и готовьте при небольшом нагреве, постоянно помешивая до первого булька. Кипятить творожную массу не нужно, а достаточно всего лишь подогреть.

Творожно-шоколадная пасха заварная

Снимите кастрюлю с плиты и дайте массе немного остыть.

Творожно-шоколадная пасха заварная

Вяленую вишню промойте и обсушите. Добавьте в шоколадно-творожную массу, перемешайте.

Творожно-шоколадная пасха заварная

Марлю намочите в холодной воде и выстелите в пасочницу в 2 слоя, чтобы свисали края. Вылейте творожную массу.

Творожно-шоколадная пасха заварная

Прикройте отвисшими краями марли. Поставьте пасочницу в глубокую миску. Сверху установите груз (например банка огурцов или ананасов). Уберите в холодильник на 10-12 часов.

Творожно-шоколадная пасха заварная

Достаньте пасочницу из миски, в нее должна была стечь сыворотка. Переверните пасху на блюдо и снимите пасочницу и марлю.

Творожно-шоколадная пасха заварная

Украсьте по желанию. Я полила шоколадной глазурью и украсила цветными драже.

Творожно-шоколадная пасха заварная

Со Светлой Пасхой! Приятного аппетита!

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