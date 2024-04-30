Описание приготовления:

Для приготовления пасхи используйте сухой творог, с жирностью не менее 5%. Количество сахара регулируйте по своему вкусу. Также в творожную массу, для более насыщенного вкуса, можно добавить растопленный шоколад. Я добавила вяленую вишню, которую можно заменить на любые другие сухофрукты. Я использовала пластиковую форму, высотой 12 см. Если нет формы, можно взять пластиковое ведерко емкостью 1 литр и сделать дырочки на дне.

Назначение: На праздничный стол / Пасха Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог

Состав / Ингредиенты:

Творог 400 Грамм (жирностью не менее 5%)

Сахар 150 Грамм

Масло сливочное 150 Грамм

Куриные яйца 3 Штуки

Сметана 100 Грамм

Какао 40 Грамм

Вишня вяленая 50 Грамм

Количество порций 6

Калорийность

310 ккал

Калорийность

4 г

Белки

27 г

Жиры

19 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Творожно-шоколадная пасха заварная»

Подготовьте все необходимые продукты для приготовления пасхи.

В чашу блендера положите творог, мягкое сливочное масло, куриные яйца и сметану. Измельчите массу до однородности.

Всыпьте какао-порошок и сахар.

Пробейте массу до гладкости.

Переложите творожную массу в кастрюлю с толстым дном. Поставьте на плиту и готовьте при небольшом нагреве, постоянно помешивая до первого булька. Кипятить творожную массу не нужно, а достаточно всего лишь подогреть.

Снимите кастрюлю с плиты и дайте массе немного остыть.

Вяленую вишню промойте и обсушите. Добавьте в шоколадно-творожную массу, перемешайте.

Марлю намочите в холодной воде и выстелите в пасочницу в 2 слоя, чтобы свисали края. Вылейте творожную массу.

Прикройте отвисшими краями марли. Поставьте пасочницу в глубокую миску. Сверху установите груз (например банка огурцов или ананасов). Уберите в холодильник на 10-12 часов.

Достаньте пасочницу из миски, в нее должна была стечь сыворотка. Переверните пасху на блюдо и снимите пасочницу и марлю.

Украсьте по желанию. Я полила шоколадной глазурью и украсила цветными драже.

Со Светлой Пасхой! Приятного аппетита!