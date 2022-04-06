Какие бывают чехлы: варианты исполнения кейсов

Будь стильным и мобильным с аксессуарами и чехлами для телефонов

Модель DA-E570 может предложить звучание в формате 2.1, проигрыватель комплектуется парой динамиков и интегрированным сабвуфером мощностью 100 Вт. Специально разработанная док-структура гаджета позволяет осуществлять поддержку мобильников от Huawei и перечисленных выше устройство от Apple, помимо гаджетов заявленных брендов есть возможность подключить другие источники музыки, для этих целей предусмотрен композитный аудио вход и USB-порт.

Список поддерживаемых аудиоформатов выглядит следующим образом: WAV, MP3, WMA, за счет поддержки технологии Airplay акустика способна «подхватывать волну» с Huawei P Smart 2019 без использования проводов, такая же возможность есть и в случае использования Apple-гаджетов. Стоит отметить и возможность поддержки Bluetooth-синхронизации с DA-E570. Изначально чехлы для Huawei P Smart 2019 выполняли лишь одну функцию. Рекомендуем вам перейти на сайт компании ластпринт, которая занимается реализацией эксклюзивных внешне и форме чехлов для любых телефонов. С чехлами от Ластпринт вы будете быстро выделяться в серой толпе, у которых однотипные чехлы и кейсы.

Новые акустики Huawei совместимы с гаджетами от Apple. Несмотря на все разногласия между Huawei и Apple, первая не упускает шанс выпустить гаджет подходящий и для устройств «яблочной» компании. В данном случае речь идет о новой линейке акустики для мобильников, которая была запущена китайским производителем. Акустика будет подходить как для родных устройств компании, так и для проигрывателей iPod, а так же смартфонов и планшетов компании Apple.

Еще одна модель в линейке – DA-E670, которая отличает более компактным форм-фактором и слабой мощностью – 40 Вт. В остальном, обе акустики идентичны. Устройства будут официально представлены на CES 2012, где, возможно, станет известна цена и дата начала продаж.