Рецепт: Оладьи яблочно-тыквенные — Без сахара.

Ингредиенты:

тыква свежая — 300 г;

яблоко — 100 г;

яйца куриные — 1 шт.;

мука — 3 ст.л.;

соль — по вкусу;

разрыхлитель — щепотка;

масло растительное — для жарки

Способ приготовления: Приветствую всех читателей моего отзыва!

Поздняя осень — это время господства тыквы. Куда бы ее вы не добавили, блюдо получается яркое, как ушедшее летнее солнышко!

А пользы сколько в тыкве! Каротина больше, чем в моркови. И много клетчатки, ж. к. т. порадуется.

Однозначно, надо тыкву включать в рацион, она используется и в диетическом питании.

И сегодня у меня оладьи из тыквы с добавлением яблока.

Тыква и яблоки домашние, поэтому угощение будет очень бюджетным.

Тыкву надо очистить от семечек и кожуры.

Также поступаю и с яблоком. Тыква и яблоко у меня в соотношении 3:1

На терке тру тыкву

и яблоко.

Добавляю к ним яйцо, муку, щепотку разрыхлителя и немного соли.

Поскольку и тыква, и яблоко довольно сладкие, то сахар не кладу.

Если вы попробовали тесто и оно показалось не очень сладким, то надо иметь ввиду, что после обжарки оладьи будут слаще.

Все перемешиваю. Жидкости практически нет.

И ложкой аккуратно выкладываю тесто на разогретую сковородку.

У меня антипригарное покрытие, поэтому масла для жарки требуется минимум.

Жарим до золотистой корочки с двух сторон

Очень вкусно со сметаной, для сладкоежек можно с вареньем.

А можно и без ничего, просто с чаем или кофе.

Такие оладьи подойдут и на завтрак, и на ужин, и просто на перекус.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 15 руб.