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Рецепт: Оладьи яблочно-тыквенные — Без сахара.

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Рецепт: Оладьи яблочно-тыквенные — Без сахара.

Ингредиенты:
тыква свежая — 300 г;
яблоко — 100 г;
яйца куриные — 1 шт.;
мука — 3 ст.л.;
соль — по вкусу;
разрыхлитель — щепотка;
масло растительное — для жарки
Способ приготовления: Приветствую всех читателей моего отзыва!
Поздняя осень — это время господства тыквы. Куда бы ее вы не добавили, блюдо получается яркое, как ушедшее летнее солнышко!
А пользы сколько в тыкве! Каротина больше, чем в моркови. И много клетчатки, ж. к. т. порадуется.
Однозначно, надо тыкву включать в рацион, она используется и в диетическом питании.

И сегодня у меня оладьи из тыквы с добавлением яблока.
Тыква и яблоки домашние, поэтому угощение будет очень бюджетным.

Тыкву надо очистить от семечек и кожуры.

Рецепт: Оладьи яблочно-тыквенные - Без сахара.

Также поступаю и с яблоком. Тыква и яблоко у меня в соотношении 3:1

Рецепт: Оладьи яблочно-тыквенные - Без сахара.

На терке тру тыкву

Рецепт: Оладьи яблочно-тыквенные - Без сахара.

и яблоко.

Рецепт: Оладьи яблочно-тыквенные - Без сахара.

Добавляю к ним яйцо, муку, щепотку разрыхлителя и немного соли.
Поскольку и тыква, и яблоко довольно сладкие, то сахар не кладу.
Если вы попробовали тесто и оно показалось не очень сладким, то надо иметь ввиду, что после обжарки оладьи будут слаще.

Рецепт: Оладьи яблочно-тыквенные - Без сахара.

Все перемешиваю. Жидкости практически нет.

Рецепт: Оладьи яблочно-тыквенные - Без сахара.

И ложкой аккуратно выкладываю тесто на разогретую сковородку.
У меня антипригарное покрытие, поэтому масла для жарки требуется минимум.

Рецепт: Оладьи яблочно-тыквенные - Без сахара.

Жарим до золотистой корочки с двух сторон

Рецепт: Оладьи яблочно-тыквенные - Без сахара.

Очень вкусно со сметаной, для сладкоежек можно с вареньем.
А можно и без ничего, просто с чаем или кофе.

Рецепт: Оладьи яблочно-тыквенные - Без сахара.

Такие оладьи подойдут и на завтрак, и на ужин, и просто на перекус.
Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 15 руб.

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