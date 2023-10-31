Рецепт: Оладьи яблочно-тыквенные — Без сахара.

Ингредиенты:
тыква свежая — 300 г;
яблоко — 100 г;
яйца куриные — 1 шт.;
мука — 3 ст.л.;
соль — по вкусу;
разрыхлитель — щепотка;
масло растительное — для жарки
Способ приготовления: Приветствую всех читателей моего отзыва!
Поздняя осень — это время господства тыквы. Куда бы ее вы не добавили, блюдо получается яркое, как ушедшее летнее солнышко!
А пользы сколько в тыкве! Каротина больше, чем в моркови. И много клетчатки, ж. к. т. порадуется.
Однозначно, надо тыкву включать в рацион, она используется и в диетическом питании.
И сегодня у меня оладьи из тыквы с добавлением яблока.
Тыква и яблоки домашние, поэтому угощение будет очень бюджетным.
Тыкву надо очистить от семечек и кожуры.
Также поступаю и с яблоком. Тыква и яблоко у меня в соотношении 3:1
На терке тру тыкву
и яблоко.
Добавляю к ним яйцо, муку, щепотку разрыхлителя и немного соли.
Поскольку и тыква, и яблоко довольно сладкие, то сахар не кладу.
Если вы попробовали тесто и оно показалось не очень сладким, то надо иметь ввиду, что после обжарки оладьи будут слаще.
Все перемешиваю. Жидкости практически нет.
И ложкой аккуратно выкладываю тесто на разогретую сковородку.
У меня антипригарное покрытие, поэтому масла для жарки требуется минимум.
Жарим до золотистой корочки с двух сторон
Очень вкусно со сметаной, для сладкоежек можно с вареньем.
А можно и без ничего, просто с чаем или кофе.
Такие оладьи подойдут и на завтрак, и на ужин, и просто на перекус.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 15 руб.