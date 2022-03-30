Какие бывают крепления для велосипедов на авто и как выбрать

Автокрепления на фаркоп

Машина должна быть оборудована фаркопом. Если приспособление отсутствует, его необходимо предварительно установить. Транспортировка на фаркопе – наиболее правильный и безопасный способ перевозки велосипедов. Держатели для байков классифицируют на навесные модели и велоплатформы. Преимущества:

одновременная транспортировка 3-4 велосипедов;

простая установка байков без подъема на высоту;

высокая надежность и безопасность конструкции;

отсутствие снижения аэродинамики;

компактность приспособления в сложенном виде.

Отдельные модели велокреплений оснащены дополнительными габаритами, подсветкой и держателями для госномеров. Для освобождения доступа к багажнику нужно слегка открутить фиксатор и отклонить приспособление. К недостаткам относится необходимость сначала установить фаркоп, навсегда монтируя каркас под бампером машины.

Крепления на заднюю дверь

В некоторых случаях владельцу ТС удобнее перевозить велосипед на креплении, зафиксированном на задней двери – крышке багажника. При помощи такой конструкции можно транспортировать 1-3 байка. Модели подходят для установки на:

кроссоверы;

минивэны;

хэтчбеки;

универсалы;

внедорожники.

К преимуществам приспособлений относятся отсутствие ограничений по высоте и надежная фиксация велосипедов. Но для каждого автомобиля нужно подбирать индивидуальное крепление с учетом модели машины и веса груза.

Особенности выбора велокреплений

Перед покупкой приспособления для транспортировки велосипедов необходимо изучить характеристики креплений. Следует обратить внимание на совместимость конструкции с автомобилем, удобство и надежность установки велосипедов. При выборе модели нужно учесть следующие нюансы:

количество перевозимых велосипедов;

особенности установки велокрепления;

грузоподъемность приспособления;

наличие замка для предотвращения кражи;

безопасность фиксации байка на машине.

Выбор также зависит от модели транспортного средства. На габаритный внедорожник устанавливать крепление на крышу сложнее из-за высоты автомобиля. Поэтому лучше выбрать держатели с монтажом на фаркоп или заднюю дверь. Если нужно перевозить велосипеды на седане, стоит отдать предпочтение креплению с удобной установкой на поперечины базовой багажной системы.