Какие бывают крепления для велосипедов на авто и как выбрать

Автокрепления на фаркоп
Машина должна быть оборудована фаркопом. Если приспособление отсутствует, его необходимо предварительно установить. Транспортировка на фаркопе – наиболее правильный и безопасный способ перевозки велосипедов. Держатели для байков классифицируют на навесные модели и велоплатформы. Преимущества:
- одновременная транспортировка 3-4 велосипедов;
- простая установка байков без подъема на высоту;
- высокая надежность и безопасность конструкции;
- отсутствие снижения аэродинамики;
- компактность приспособления в сложенном виде.
Отдельные модели велокреплений оснащены дополнительными габаритами, подсветкой и держателями для госномеров. Для освобождения доступа к багажнику нужно слегка открутить фиксатор и отклонить приспособление. К недостаткам относится необходимость сначала установить фаркоп, навсегда монтируя каркас под бампером машины.
Крепления на заднюю дверь
В некоторых случаях владельцу ТС удобнее перевозить велосипед на креплении, зафиксированном на задней двери – крышке багажника. При помощи такой конструкции можно транспортировать 1-3 байка. Модели подходят для установки на:
- кроссоверы;
- минивэны;
- хэтчбеки;
- универсалы;
- внедорожники.
К преимуществам приспособлений относятся отсутствие ограничений по высоте и надежная фиксация велосипедов. Но для каждого автомобиля нужно подбирать индивидуальное крепление с учетом модели машины и веса груза.
Особенности выбора велокреплений
Перед покупкой приспособления для транспортировки велосипедов необходимо изучить характеристики креплений. Следует обратить внимание на совместимость конструкции с автомобилем, удобство и надежность установки велосипедов. При выборе модели нужно учесть следующие нюансы:
- количество перевозимых велосипедов;
- особенности установки велокрепления;
- грузоподъемность приспособления;
- наличие замка для предотвращения кражи;
- безопасность фиксации байка на машине.
Выбор также зависит от модели транспортного средства. На габаритный внедорожник устанавливать крепление на крышу сложнее из-за высоты автомобиля. Поэтому лучше выбрать держатели с монтажом на фаркоп или заднюю дверь. Если нужно перевозить велосипеды на седане, стоит отдать предпочтение креплению с удобной установкой на поперечины базовой багажной системы.