Ни покупные червячки, ни любые другие желейки не могут конкурировать с десертом, рецептом которого мы поделимся сегодня. Он имеет такой эффектный и яркий вид, что никакие магазинные сладости не способны его затмить. Как же приготовить желейные рулетики своими руками, что будут аппетитнее и вкуснее покупных конфет?

Вам понадобятся два простых ингредиента и вода, благодаря которым вы сможете подать к чаю волшебное лакомство. Купите маршмэллоу и желе в порошке. Мы брали вишневое, вы же можете остановить выбор на своем любимом вкусе.

В чём приготовить яркие желейные рулетики своими руками

Для лакомства, приготовленного из указанного количества ингредиентов, мы использовали силиконовую форму размером 24 на 18 см. Предварительно подсолнечным маслом ее не смазывали. Однако сделать это всё же рекомендуем, чтобы избежать казусов.

Ингредиенты

Желе100 г Вода130 мл Маршмэллоу100 г

Приготовление

Всыпаем желе в виде порошка в глубокую емкость. Заливаем его кипящей водой. Хорошенько перемешиваем. Оставляем смесь при комнатной температуре для растворения крупинок желатина.В отдельную миску выкладываем маршмэллоу. Отправляем их в микроволновую печь, установив максимальную мощность. Разогреваем мини-зефирки до увеличения в размере и мягкости. Набухший маршмэллоу заливаем желе. Тщательно перемешиваем соединенные ингредиенты с помощью ручного венчика до однородности. При необходимости еще немного прогреваем смесь в микроволновке.Переливаем полученную массу (однородную по консистенции и по цвету) в форму, дно и бока которой предварительно смазываем совсем небольшим количеством подсолнечного масла. Отправляем форму в холодильник на 6–8 часов. Затем достаем ее. Аккуратно отделяем желейный пласт от формы. Сворачиваем полученную заготовку, формируя плотный рулет. Нарезаем его на небольшие кусочки острым ножом.

Кстати, в предыдущем материале мы рассказывали, как приготовить вкусный маршмэллоу в домашних условиях. Для этого вам понадобятся самые простые ингредиенты: желатин, вода, сахар, кукурузный крахмал и сахарная пудра. С таким набором вы сможете сделать пружинистый маршмэллоу, который идеально подойдет в качестве основы для желейных рулетиков.