Какие есть альтернативы банкротству?

Если вы думаете о признании себя банкротом, сначала изучите все возможные варианты. Для некоторых людей банкротство может быть лучшим вариантом, но его следует использовать только в крайнем случае. Давайте рассмотрим различные возможности банкротства, чтобы вы ничего не пропустили. Кроме того, если вы ищете альтернативы из-за доступности, имейте в виду, что адвокат по банкротству в Форт-Коллинзе, штат Колорадо, является одним из самых доступных юристов в штате.

Урегулирование задолженности

Очевидным преимуществом будет финансовая экономия. Недостатком является то, что в вашем кредитном отчете будет указано, что вы заплатили меньше согласованной суммы по кредиту, что, вероятно, повредит вашей кредитной истории. Вам также следует проконсультироваться со специалистом по налогам, потому что прощенная сумма почти наверняка будет облагаться налогом как доход. Если это то, что вас интересует, вы можете попробовать связаться напрямую с кредиторами. Компании по урегулированию задолженности взимают высокие комиссии и не обещают никаких гарантий. Если в вашей семье есть кто-то, кто несет ответственность за огромные долги перед вами и доставляет вам неприятности, вы можете обратиться к семейному адвокату в Форт-Коллинзе, чтобы попытаться договориться о чем-то раньше.

Ликвидация активов

У вас есть автомобиль, который вы могли бы выгодно продать? А как насчет акций или облигаций, которые стоят много денег? Вы можете быстро и легко погасить свои обязательства, продав или ликвидировав актив. Самый сложный аспект этого подхода — отпустить любую эмоциональную привязанность к своим вещам. Однако, когда вы поймете, насколько фантастично чувствовать себя свободным от долгов, ваша печаль может превратиться в восторг!