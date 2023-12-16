Карась с луком и морковью в духовке

Пришло время развеять миф о том, что караси вкусные только в жареном виде. Попробуйте приготовить такую рыбку в духовке. Запеченный карась с луком и морковью ничем не уступает по вкусу даже стейкам из семги. Ну очень сочно получается!

Чтобы убрать речной запах карася, используйте лимон. Сока из половинки этого цитрусового будет достаточно для придания восхитительной цитрусовой нотки рыбному филе. Также при желании вы можете выложить несколько долек лимона на саму рыбу и затем уже отправить ее в духовку.

Сочный карась с луком и морковью: как его запечь

На тушке следует обязательно сделать насечки. Благодаря им карась лучше пропитается лимонным соком и не деформируется при тепловой обработке. К тому же насечки поспособствуют размягчению мелких костей. Также такой трюк поможет ускорить процесс приготовления рыбы.

Ингредиенты

Карась1 шт. Морковь1 шт. Лук2 шт. Подсолнечное масло70 мл Лимон0,5 шт. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Красный перец молотый по вкусу Кориандр0,25 ч. л.

Приготовление

Очистите рыбу от чешуи. Удалите жабры и все внутренности. Промойте карася под проточной водой. Обсушите его при помощи бумажных полотенец. Сделайте на тушке неглубокие насечки по диагонали, создавая узор, что напоминает ромбики. Натрите карася солью, черным и красным перцем с двух сторон. Сбрызните его лимонным соком. Оставьте рыбу на 10 минут на кухне. Очистите репчатый лук. Нарежьте его полукольцами. Выложите лук в форму для запекания, дно которой смазано подсолнечным маслом. Равномерно его распределите. Сверху поместите рыбу. Очистите крупную морковь. Нарежьте ее на средние кружочки. Выложите морковь вокруг карася. Посыпьте всё кориандром и солью. Сбрызните содержимое формы оставшимся маслом. Разогрейте духовку до 190 градусов. Отправьте в нее форму с рыбой и овощами на полчаса. Готово!

Поместите запеченного карася на блюдо, а по бокам красиво выложите лук и морковь. После приготовления можете сбрызнуть рыбку еще небольшим количеством лимонного сока. Подавайте столь ароматного карася с картофелем или с рисом. Тогда ваш ужин будет на высоте. К слову, в предыдущем материале мы рассказывали, как отварить по-настоящему вкусный и рассыпчатый рис.