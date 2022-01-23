Какие существую категории загрязнений?

Что такое заиливание?
Заиливание — это естественный процесс образования большого количества мелких кусков пыли, глины, песка в водоёме из-за эрозии почвы, выветривания горных или скальных пород, попадающих в реки, пруды и озера, например после дождя. Они подвешиваются в воде, уменьшая глубину водоема и загрязняя дно.
Всё это ухудшает общее качество воды, наносит вред фауне, снижает уровень кислорода. Это приводит к увеличению концентрации одноклеточных водорослей, в последующем являющихся причиной замутнения и цветения. Все эти факторы рано или поздно вызывают заболачивание водоёмом, на исправление чего уйдет намного больше денежных средств, сил и времени.
Какие существуют способы борьбы с заиливанием?
- Механизированный – способ отлично подойдет при необходимости очистки большого водоёма и возможности его осушения.
- Гидромеханический – способ основан на использовании грунтовых насосов, установленных на стрелах экскаваторов, кранов или земснарядах. Ил, мусор и грязь выкачиваются со дна и транспортируются по трубопроводу на места складирования. Этот метод удобен для очистки глубокого дна. Он менее дорогостоящий, чем механизированный, в том числе благодаря возможности транспортировки отходов на большие расстояния без использования дополнительных систем. Наличие достаточного количества воды для перекачки грунтов является единственным и главным условием этого способа.
- Химический – самый дешевый, простой и быстрый метод очистки водоёма. Основан на периодическом применении специальных препаратов, запускающих химические реакции разложения ила на безопасные составляющие, что в дополнении уменьшает интенсивность нового загрязнения в будущем. Однако этот метод не будет эффективен в проточных водах, так как активное вещество просто снесёт вниз по течению. Не рекомендуется использование подобного рода химии в водоёмах, предназначенных для разведения рыб, потому что превышение содержания в воде чужеродных примесей с большой вероятностью может привести к гибели фауны.