Какие существую категории загрязнений?

Что такое заиливание?

Заиливание — это естественный процесс образования большого количества мелких кусков пыли, глины, песка в водоёме из-за эрозии почвы, выветривания горных или скальных пород, попадающих в реки, пруды и озера, например после дождя. Они подвешиваются в воде, уменьшая глубину водоема и загрязняя дно.

Всё это ухудшает общее качество воды, наносит вред фауне, снижает уровень кислорода. Это приводит к увеличению концентрации одноклеточных водорослей, в последующем являющихся причиной замутнения и цветения. Все эти факторы рано или поздно вызывают заболачивание водоёмом, на исправление чего уйдет намного больше денежных средств, сил и времени.

Какие существуют способы борьбы с заиливанием?