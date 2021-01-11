Какие витамины помогают восстановить лёгкие?

После перенесённых заболеваний дыхательных путей важно, как можно быстрее, восстановить функцию лёгких. Для восстановления необходим комплексный подход, который включает в себя витаминотерапию, иммуностимулирующие препараты, дыхательную гимнастику и биологически активные добавки.

В этой статье мы расскажем о витаминах, которые помогают восстановить лёгкие.

Для восстановления функции лёгких нужны в достаточном количестве такие витамины, микро и макроэлементы:

Витамин С, D, А, В группы

Кальций, калий, йод, магний

Омега-3, флавоноиды.

Действие витаминно-минерального комплекса заключается в защите лёгких от атак патогенных микроорганизмов, нейтрализации вредного воздействия свободных радикалов, укреплении и очищении лёгких. Это нормализует функцию легочной системы, помогает быстро восстановиться после перенесённых заболеваний, а так как этот комплекс повышает и защитные силы организма, то и защищает от повторного инфицирования.

В период реабилитации можно приобрести комплексные препараты, которые содержат полноценный состав элементов, направленных именно на восстановление лёгких, или препараты, которые содержат отдельные элементы. Если вы уверены, что у вас нет непереносимости каждого из компонентов, то приобретаем комплексные препараты. В случае аллергических реакций на некоторые витамины желательно приобретать однокомпонентные препараты.

Для достижения нужного результата необходимо проводить курс витаминотерапии, придерживаясь чёткого графика, не допуская пропусков, потому что лечебный эффект заключается в накоплении полезных веществ в организме. Пропустив приём препаратов, вы нарушаете накопительный процесс.

Биологически активные добавки содержат так же комплекс витаминов, но в субтерапевтических дозах, поэтому к витаминотерапии в период восстановления можно отнести и БАДы.

Pulmo—regeneration – биологически активные добавки нового поколения. Препарат содержит натуральные компоненты, действие которых направлено на восстановление органов дыхания.

Активные компоненты данной биологически активной добавки:

улучшают регенерацию легочной ткани;

несут ответственность за кровоснабжение лёгких и процесс газообмена;

способствуют укреплению сосудов;

повышают скорость обновления клеток альвеол;

ускоряют заживление рубцов и разглаживание спаек.

Pulmo-regeneration помогает избежать воспалительных процессов, предотвращает осложнения после перенесённых заболеваний и идеально подходит в период реабилитации.

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