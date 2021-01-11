Какие витамины помогают восстановить лёгкие?

По
Евгений
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Какие витамины помогают восстановить лёгкие?

После перенесённых заболеваний дыхательных путей важно, как можно быстрее, восстановить функцию лёгких. Для восстановления необходим комплексный подход, который включает в себя витаминотерапию, иммуностимулирующие препараты, дыхательную гимнастику и биологически активные добавки.

В этой статье мы расскажем о витаминах, которые помогают восстановить лёгкие.

Для восстановления функции лёгких нужны в достаточном количестве такие витамины, микро и макроэлементы:

  • Витамин С, D, А, В группы
  • Кальций, калий, йод, магний
  • Омега-3, флавоноиды.

Действие витаминно-минерального комплекса заключается в защите лёгких от атак патогенных микроорганизмов, нейтрализации вредного воздействия свободных радикалов, укреплении и очищении лёгких. Это нормализует функцию легочной системы, помогает быстро восстановиться после перенесённых заболеваний, а так как этот комплекс повышает и защитные силы организма, то и защищает от повторного инфицирования.

В период реабилитации можно приобрести комплексные препараты, которые содержат полноценный состав элементов, направленных именно на восстановление лёгких, или препараты, которые содержат отдельные элементы. Если вы уверены, что у вас нет непереносимости каждого из компонентов, то приобретаем комплексные препараты. В случае аллергических реакций на некоторые витамины желательно приобретать однокомпонентные препараты.

Какие витамины помогают восстановить легкие?

Для достижения нужного результата необходимо проводить курс витаминотерапии, придерживаясь чёткого графика, не допуская пропусков, потому что лечебный эффект заключается в накоплении полезных веществ в организме. Пропустив приём препаратов, вы нарушаете накопительный процесс.

Биологически активные добавки содержат так же комплекс витаминов, но в субтерапевтических дозах, поэтому к витаминотерапии в период восстановления можно отнести и БАДы.

Pulmoregeneration – биологически активные добавки нового поколения. Препарат содержит натуральные компоненты, действие которых направлено на восстановление органов дыхания.

Активные компоненты данной биологически активной добавки:

  • улучшают регенерацию легочной ткани;
  • несут ответственность за кровоснабжение лёгких и процесс газообмена;
  • способствуют укреплению сосудов;
  • повышают скорость обновления клеток альвеол;
  • ускоряют заживление рубцов и разглаживание спаек.

Pulmo-regeneration помогает избежать воспалительных процессов, предотвращает осложнения после перенесённых заболеваний и идеально подходит в период реабилитации.

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