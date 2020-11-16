Какие жалюзи и рулонные шторы в моде?

Каждая хозяйка хочет сделать свою собственную кухню многофункциональной, удобной и, конечно же, практичной. В этом деле особую роль играют декор и отделочные материалы. Изюминкой комнаты могут стать жалюзи на окнах. От обычных штор они отличаются практичностью. Занавески через время покрываются жиром и их потом плохо отстирывать, а жалюзи обработаны специальными пропитками, поэтому они влагоустойчивы, да и моются легко. Кроме того, жалюзи хорошо защищают помещение от проникновения прямых солнечных лучей. При этом их поверхность не нагревается. Также с помощью жалюзи вы можете визуально изменить пропорции кухни: сделать маленькую больше и наоборот. Широкое разнообразие фактур, а также расцветок позволяет выбрать изделия на любой вкус. Вы сегодня можно подобрать оригинальные и стильные жалюзи на пластиковые окна на кухню и не только здесь https://shop.amigo.ru/articles/trendy-2020-2021-goda-kakie-zhalyuzi-i-rulonnye-shtory-v-mode/.

Жалюзи для кухни делятся на несколько видов: рулонные, вертикальные, межрамные, горизонтальные. Самые распространенные и удобные горизонтальные жалюзи. Они позволяют полностью перекрыть любое поступление света на кухню или его регулировать. Плюсы таких жалюзи: практичность, малогабаритность, широкий ассортимент и удобство регулировки освещения .

Жалюзи на пластиковые окна на кухню

Из минусов: ламели более двух метров от собственного веса прогибаются. Также такие жалюзи придется часто мыть. Используйте их для кухни, интерьер которой сделан в стиле минимализма или Hi-Tech. Хорошо смотрятся и на маленьких окнах, и на больших. Их делают из ткани, алюминия, пластика, бамбука. Жалюзи из ткани сделают кухню уютной и одомашненной .

Жалюзи на пластиковые окна на кухню

Для больших и маленьких кухонь подойдут модели жалюзи из вертикальными ламелями. Они могут менять атмосферу помещения — делать потолки более высокими, а стены длинными. На окнах хорошо смотрятся с занавесками и шторами. Обладают повышенной влагоустойчивостью. Их можно установить на маленькие и большие окна, зафиксировать абсолютно на любой высоте и заказать на ламели фотопечать .

Жалюзи на пластиковые окна на кухню

Изготавливаются вертикальные жалюзи из алюминия, дерева, ткани. Сначала ткань окрашивают стойкой краской, а потом обрабатывают бактерицидными веществами. Выбирая жалюзи для своей кухни присмотритесь к рулонным. Они состоят из гладкого полотна, который аккуратно сворачивается в рулон. На кухне смотрятся изящно и стильно. Выбирайте жалюзи из плотной ткани .

Жалюзи на пластиковые окна на кухню

Такие жалюзи смотрятся хорошо на кухнях в классическом стиле или восточном. Сделать кухню оригинальной вам помогут жалюзи плиссе, которые делаются из ткани и пластика. Есть горизонтальные модели и вертикальные. Имеют форму гармошки. В продаже есть разных форм и оттенков .

Жалюзи на пластиковые окна на кухню

При выборе жалюзи важен также подбор материала. Экологическими считаются жалюзи из дерева. Они подойдут для кухни, интерьер которой выполнен в стилях эко и кантри. Ламели изготавливают из пробкового дерева, а также бамбука и канадской липы. Не стоит их использовать, если возле оконного проема находится плита. Хотя дерево и покрывается защитным составом, но восприимчиво к загрязнениям. Бамбуковые жалюзи представлены на .

Жалюзи на пластиковые окна на кухню

Легко моются жалюзи из алюминия и пластика. Достаточно ламели протереть влажной губкой. Если пятно большое, то ламели нужно снять и поместить в мыльную воду. На кухню часто берут тканевые жалюзи. Они легко снимаются и стираются. Изготавливаются из лена, джута, стекловолокна и хлопка.

При выборе жалюзи учитывайте и цвет. Если кухня в северной части здания — выбирайте теплые оттенки (коричневый, бежевый), а если в южной — холодные оттенки.