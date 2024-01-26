Закарпатские кифлики: готовим традиционную выпечку, которая станет вашей любимой

Кифлики традиционно готовят на Закарпатье. Эти вкусные и сладкие рогалики покорят любого. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Начинка может быть на ваш вкус. Однако в этом рецепте используются вишни. Стоит попробовать Орешки со сгущенным молоком: готовим печенье, возвращающее в детство Рецепт закарпатских кифликов Время : 13 часов

: 13 часов Порций: 10 Ингредиенты:

– 170 граммов муки;

– щепотка соли;

– половина столовой ложки ванильного сахара;

– 100 граммов смальца;

– 1,5 столовой ложки уксуса;

– 50 миллилитров воды;

– 100 граммов вишен в собственном соку;

– 30 граммов сахарной пудры. Приготовление: К муке добавьте щепотку соли, ванильный сахар, смалец и разотрите в крошку. Далее добавьте воду и уксус. Замесите тесто и поставьте его в холодильник на 12 часов. Разделите тесто пополам. Каждую часть раскатайте в круг диаметром 25 сантиметров. Далее разрежьте каждый на 16 треугольных частей, на каждую из которых выложите вишни. Сверните рогалики. Выпекайте кифлики в разогретой до 210 градусов духовке 15 – 20 минут. Охладите и посыпьте сахарной пудрой. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить бюджетные рогалики с вареньем. Они перенесут вас в детство.