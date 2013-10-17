Какой автомобиль купить европейского качества?

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Стало известно, как скоро и каким станет новый автомобиль от Peugeot – Peugeot 2008.

Руководясь обычаям, новый кроссовер исполнен в стилистике своего «меньшего брата» — Peugeot 208.Так же он сооружен на его шасси, а вот протяженность его является 4,16 метра. Снабжаться он будет бензиновым турбо-двигателем объемом 1.2 литра мощностью 112 л.с. Конкурентную борьбу составит таким малогабаритным кроссоверам, как Nissan Juke и Opel Mokka.

Кроссовер будет изготавливаться на заводах компании в Франции, Бразилии и Китае. У Peugeot в линейке кроссоверов уже есть авто – 3008, 4007 и 4008. Вполне ожидаемо было возникновение меньшего сородича — 2008. Приобрести его вы можете в салоне «Автомир», подробнее на сайте http://peugeot-avtomir.ru/novye-avtomobili/models/2008/.

Что учесть при выборе?

Сначала необходимо рассмотреть кузов и его элементы. Для этого следует использовать маленький магнит, завернутый в кусок тонкой ветоши. Если его приложить к частям кузова, то удастся определить участки с толстым слоем шпаклевки или металлических частиц. При их наличии следует отказаться от покупки или снизить на нее цену. Купить авто в России с выгодой или продать дороже – это реально! Благодаря такому порталу вы сможете в удобном месте, где есть интернет, посмотреть актуальные предложения по публикациям автомобильным от продавцов. Цены без посредников, вся информация в объявлении имеется, всё удобно и красиво оформлено.

Нужно попросить водителя о включении транспорта. Если есть проблемы с запуском мотора, а из глушителя валит черный или сизый дым, то лучше рассмотреть другой вариант. Вибрация и перебои в работе мотора также являются проблемой, с которой в дальнейшем придется повозиться. Когда силовой агрегат будет прогрет, настанет время для проверки транспорта в деле.

Во время движения не должно быть слышно стуков в подвеске, шумов в трансмиссии. В идеале машина быстро реагирует при нажатии на педаль акселератора. Для убедительности можно проехать на СТО (станцию техобслуживания).

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