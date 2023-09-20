Рецепт: Пикша жареная — Панированная в муке!

Ингредиенты:

пикша — 2 тушки;

соль — по вкусу;

мука для панировки — 1-2 ст. ложки;

приправа для рыбы — по вкусу;

масло растительное — для жарки

Способ приготовления: Здравствуйте всем моим читателям! В нашей семье все любят блюда из рыбы и благо, что в наших магазинах её можно приобрести. Я её купила в Светофоре, по цене примерно 250 рублей за кг.

Сегодня мой рецепт приготовления жареной пикши!

Для её приготовления потребуется свежая пикша, соль, специи для рыбных блюд, мука для обваливания и масло для жарки.

1. Перед приготовлением пикши, её надо разморозить, отрезать хвост и плавники, очистить от чешуи и удалить внутренности.

2. Тушку разделываем на порционные кусочки.

3. Хорошенько промываем холодной водой.

4. Вот эти части я не выбрасываю, а оставляю для рыбного супа. Этого количества мало, я их убираю в морозилку и когда наберется достаточное количество, использую для приготовления первого блюда.

5. Порционные кусочки солю, оставляю просаливаться минут на 40, затем обваливаю о всех сторон в муке. Любители могут посыпать специями для рыбных блюд.

6. Хорошенько прогреть сковороду с растительным маслом, выложить рыбу и жарить до золотистой корочки.

7. Перевернуть и обжаривать другую сторону.

8. Лук я обжариваю на другой сковороде, затем за 5 минут до окончания готовки выкладываю в сковороду к рыбе, накрываю крышкой.

9. Всё рыба готова! Мне очень нравится её белое нежное мясо, вкусная и сочная, у неё практически нет мелких костей. Её можно подавать с любым гарниром, а также как самостоятельное блюдо!

Время приготовления: 50 мин.