Какой держатель для телефона в машину лучше: плюсы и минусы разных типов

iOttie Easy One Touch 2

Крепление для автомобильного телефона iOttie Easy One Touch обеспечивает высочайшее качество и функциональность. Это крепление предоставляет вам отличную опцию в одно касание, которая удобна в использовании и удобна для установки и снятия держателя простым прикосновением пальца.

Долговечность и продолжительность липкости гелевой подушечки бесконечны. Чтобы гель оставался липким, все, что вам нужно сделать, это промыть его теплой водой, дать ему немного высохнуть на воздухе, и вскоре крепление будет работать как новое, как будто его никогда не открывали.

Super Sticky Gel Pad от iOttie — это запатентованная функция, поэтому вы можете положиться на эти липкие и прочные клеи. Держатель также может поворачиваться на 360 градусов, поэтому вы можете быстро и легко использовать как альбомную, так и портретную ориентацию.

Продукт хорошо сделан, сравнительно дешевле, чем другие модели, и может предоставить пользователям удивительные и увлекательные впечатления от путешествия. IOttie Easy One Touch 2 определенно заслуживает того, чтобы называться одним из лучших креплений.

Плюсы — Регулируемое положение и вращение, поставляется с длинной ручкой, совместим практически со всеми новыми телефонами и устройствами, липкость гелевой подушки долговечна, доступна по цене.

Минусы — громоздкие, оставляет следы, накладка на приборную панель не входит.

Держатель мобильного телефона Mpow для лобового стекла

Mpow предлагает вам еще одно удивительное крепление с держателем для мобильного телефона на лобовом стекле. Он имеет высококачественную алюминиевую конструкцию для его длинной руки, длина которой составляет 8 дюймов, что позволяет приблизиться к вашему телефону или устройству, одновременно обеспечивая удобную гибкость. Идеально подходит для установки на лобовые стекла и грубые панели приборов.

Крепление использует кнопку для фиксации и снятия, чтобы упростить процесс установки, а также прочную гелевую присоску, которая может прилипать к лобовому стеклу и другим поверхностям, чтобы надежно закрепить ваш смартфон на месте во время вождения.