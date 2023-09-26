Описание приготовления:
Уверена, читая этот рецепт приготовления конфет с орехами у вас сразу потекут слюнки! А если вы еще и присмотритесь к списку ингредиентов, то поймете, что на самом деле никаких сложностей нет, ничто вам не мешает их приготовить! А вот как делаются такие вкусные конфеты с орехами в домашних условиях — сейчас расскажу!
Назначение: На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Орехи Блюдо: Десерты / Конфеты / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Шоколад горький 100 Грамм
- Фундук 150 Грамм (жареный, + для начинки)
- Коньяк 3 Ст. ложки (или ром)
- Конфитюр 125 Грамм (или густое варенье)
- Какао порошок По вкусу (темный)
Количество порций 3
Калорийность
466 ккал
Калорийность
7 г
Белки
29 г
Жиры
34 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Конфеты с орехами»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления шоколадных конфет с орехами.
Шоколад смешайте с конфитюром и растопите на водяной бане до однородности. Влейте коньяк, перемешайте и остудите.
Фундук перемалываем в крошку, всыпаем в шоколадную массу.
Разделите массу на части и сформируйте из этой пластичной массы кругляши, внутрь "вставьте" орешек. Обваляйте каждую конфетку в какао, выложите в один слой и уберите в холодильник на 1-2 часа.
Приятного аппетита!