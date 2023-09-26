Описание приготовления:

Уверена, читая этот рецепт приготовления конфет с орехами у вас сразу потекут слюнки! А если вы еще и присмотритесь к списку ингредиентов, то поймете, что на самом деле никаких сложностей нет, ничто вам не мешает их приготовить! А вот как делаются такие вкусные конфеты с орехами в домашних условиях — сейчас расскажу!

Назначение: На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Орехи Блюдо: Десерты / Конфеты / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Шоколад горький 100 Грамм

Фундук 150 Грамм (жареный, + для начинки)

Коньяк 3 Ст. ложки (или ром)

Конфитюр 125 Грамм (или густое варенье)

Какао порошок По вкусу (темный)

Количество порций 3

Калорийность

466 ккал

Калорийность

7 г

Белки

29 г

Жиры

34 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Конфеты с орехами»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления шоколадных конфет с орехами.

Шоколад смешайте с конфитюром и растопите на водяной бане до однородности. Влейте коньяк, перемешайте и остудите.

Фундук перемалываем в крошку, всыпаем в шоколадную массу.

Разделите массу на части и сформируйте из этой пластичной массы кругляши, внутрь "вставьте" орешек. Обваляйте каждую конфетку в какао, выложите в один слой и уберите в холодильник на 1-2 часа.

Приятного аппетита!