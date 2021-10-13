Камины-барбекю и бетонные мангалы – незабываемый отдых в одном шаге

Ни один летний сезон не обходится без шашлыков и барбекю. Приготовить их можно различными способами и с помощью различных средств, самый простой – воспользоваться ветками и камнями. В то же время можно попробовать более цивилизованный способ: использовать металлические мангалы. Самым же утончённым способом приготовления шашлыков и барбекю, которым пользуются истинные ценители, является использование бетонных мангалов и каминов-барбекю. При этом не обязательно заказывать подобные средства, тратя немалые деньги, изготовление мангалов можно осилить и самостоятельно. Используя камины-барбекю и бетонные мангалы можно не только готовить вкусную еду, но и украсить интерьер своего сада.
Отличительные черты
Сегодня разнообразие бетонных мангалов и каминов-барбекю по истине впечатляет. Все они различаются своей конструкцией, которая может быть очень сложной.
К основным элементам можно отнести:
- Фундамент. Представляет собой бетонную площадку, на которую монтируются различные элементы конструкции.
- Основание. Возводят основание при помощи газобетонных блоков, кирпича любого типа, либо же природного камня.
- Дровница. Является нишей, где находятся дрова. За счёт вторичного тепла происходит их сушка, которая обеспечивает лучшее горение дров и образование качественного угля.
- Очаг. При облицовке внутренней стороны очага применяется кирпич (шамотный), который защищает материалы конструкции от открытого огня (слишком высокой температуры).
- Вытяжной зонт. При изготовлении вытяжного зонта используется оцинкованная сталь. В то же время, при изготовлении свода очага, некоторыми мастерами может быть использован обычный кирпич.
- Дымоход. За счёт высоты дымохода, определяется интенсивность тяги.
Камин-барбекю
С помощью камина-барбекю готовят огромное количество самых разнообразных блюд, самые простые из них – мясо, рыба и овощи, тлеющие на углях. При данном варианте приготовления блюд ингредиенты размещаются на решётке, расположенной над жаровней. В жаровне находятся заслонки, регулирующие подачу жара. Также используется крышка, поместив продукты под неё происходит процесс их быстрого копчения.
Бетонный мангал
Бетонный мангал представляет собой устройство, используемое для приготовления мясных продуктов и овощей при помощи шампуров. Бетонный мангал дополняют различными конструкциями, к которым относятся:
- плита для казана;
- варочная электрическая поверхность;
- ниша для самовара;
- и др.
Различия камина-барбекю и бетонного мангала
Существенным различием между барбекю и мангалом выступает их форма: круглая форма характерна для барбекю, прямоугольная для мангала. Также они различны по своей глубине: глубина мангала меньше, при этом шампуры находятся на небольшом расстоянии от углей. Это обеспечивает повышенную температуру во время приготовления блюд.
Источник: наши камины барбекю одобрены СЭС https://www.moss.com.ua/product/uglovoj-modul-granit-seryj/