Камины-барбекю и бетонные мангалы – незабываемый отдых в одном шаге

Ни один летний сезон не обходится без шашлыков и барбекю. Приготовить их можно различными способами и с помощью различных средств, самый простой – воспользоваться ветками и камнями. В то же время можно попробовать более цивилизованный способ: использовать металлические мангалы. Самым же утончённым способом приготовления шашлыков и барбекю, которым пользуются истинные ценители, является использование бетонных мангалов и каминов-барбекю. При этом не обязательно заказывать подобные средства, тратя немалые деньги, изготовление мангалов можно осилить и самостоятельно. Используя камины-барбекю и бетонные мангалы можно не только готовить вкусную еду, но и украсить интерьер своего сада.

Отличительные черты

Сегодня разнообразие бетонных мангалов и каминов-барбекю по истине впечатляет. Все они различаются своей конструкцией, которая может быть очень сложной.

К основным элементам можно отнести:

Фундамент. Представляет собой бетонную площадку, на которую монтируются различные элементы конструкции.

Основание. Возводят основание при помощи газобетонных блоков, кирпича любого типа, либо же природного камня.

Дровница. Является нишей, где находятся дрова. За счёт вторичного тепла происходит их сушка, которая обеспечивает лучшее горение дров и образование качественного угля.

Очаг. При облицовке внутренней стороны очага применяется кирпич (шамотный), который защищает материалы конструкции от открытого огня (слишком высокой температуры).

Вытяжной зонт. При изготовлении вытяжного зонта используется оцинкованная сталь. В то же время, при изготовлении свода очага, некоторыми мастерами может быть использован обычный кирпич.

Дымоход. За счёт высоты дымохода, определяется интенсивность тяги.

Камин-барбекю

С помощью камина-барбекю готовят огромное количество самых разнообразных блюд, самые простые из них – мясо, рыба и овощи, тлеющие на углях. При данном варианте приготовления блюд ингредиенты размещаются на решётке, расположенной над жаровней. В жаровне находятся заслонки, регулирующие подачу жара. Также используется крышка, поместив продукты под неё происходит процесс их быстрого копчения.

Бетонный мангал

Бетонный мангал представляет собой устройство, используемое для приготовления мясных продуктов и овощей при помощи шампуров. Бетонный мангал дополняют различными конструкциями, к которым относятся:

плита для казана;

варочная электрическая поверхность;

ниша для самовара;

и др.

Различия камина-барбекю и бетонного мангала

Существенным различием между барбекю и мангалом выступает их форма: круглая форма характерна для барбекю, прямоугольная для мангала. Также они различны по своей глубине: глубина мангала меньше, при этом шампуры находятся на небольшом расстоянии от углей. Это обеспечивает повышенную температуру во время приготовления блюд.

Источник: наши камины барбекю одобрены СЭС https://www.moss.com.ua/product/uglovoj-modul-granit-seryj/