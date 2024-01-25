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Картошка с фаршем

На чтение: 10 минут
Картошка с фаршем

Картошка с фаршем – это аппетитное и сытное сочетание как для вашего семейного обеда, так и для праздничного ужина. Такое блюдо можно приготовить самыми разными способами. Лучшие кулинарные варианты ищите в нашей проверенной подборке из десяти рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями.

Запеканка с фаршем и картошкой в духовке

Запеканка с фаршем и картошкой в духовке – это вкусное и сытное блюдо для вашего семейного обеда или ужина. Такое аппетитное угощение совсем несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Картошка с фаршем

Ингредиенты –+6 порц.

  • Картофель 2 кг
  • Фарш мясной ⅘ кг
  • Лук репчатый 3 шт.
  • Яйцо куриное 5 шт.
  • Йогурт 600 мл.
  • Соль  по вкусу
  • Специи и Приправы  по вкусу
  • Зелень  по вкусу

Шаги 110 мин.

  1. Картошка с фаршем

    Как вкусно приготовить картошку с фаршем? Очищаем картофель от кожуры и промываем его под водой.

  2. Картошка с фаршем

    Дальше картофель режем тонкими кругами.

  3. Картошка с фаршем

    Мясной фарш вымешиваем с солью, специями и измельченным луком. Выкладываем фарш ровным слоем в форму для выпекания.

  4. Картошка с фаршем

    Закрываем мясной слой картофельными кругами.

  5. Картошка с фаршем

    Взбиваем яйцо с йогуртом, солью, специями и зеленью.

  6. Картошка с фаршем

    Полученной заливкой поливаем запеканку. Отправляем ее в разогретую до 180 градусов на полтора часа.

  7. Картошка с фаршем

    Запеканка с фаршем и картошкой в духовке готова. Делите на порции и подавайте к столу!

Картошка с фаршем и помидорами в духовке

Картошка с фаршем и помидорами в духовке – это яркое и питательное блюдо для вашего семейного стола или праздника. Приготовить такое угощение в домашних условиях сможет каждый. Для этого используйте наш проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Картофель — 0,8 кг.
  • Фарш мясной — 0,5 кг.
  • Помидор — 350 гр.
  • Лук репчатый — 70 гр.
  • Сыр сулугуни — 100 гр.
  • Чеснок — 2 зубчика.
  • Сметана — 100 гр.
  • Соль — по вкусу.
  • Приправа для картофеля — 0,5 ч.л.
  • Перец черный молотый — по вкусу.
  • Петрушка — по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты по списку.

Картошка с фаршем

Шаг 2. Картофель очищаем от кожуры, промываем под водой разделываем на тонкие кружочки.

Картошка с фаршем

Шаг 3. Картофель поливаем половиной сметаны, дополняем солью, черный молотом перцем и приправой для картофеля. Перемешиваем для равномерного распределения сметаны и специй.

Картошка с фаршем

Шаг 4. Подготовленный картофель выкладываем в форму для выпекания.

Картошка с фаршем

Шаг 5. Мясной фарш соединяем с измельченные луком и чесноком. Солим, перчим и перемешиваем.

Картошка с фаршем

Шаг 6. Фарш выкладываем на картофельный слой. Равномерно его распределяем.

Картошка с фаршем

Шаг 7. Обмазываем мясной слой оставшейся сметаной.

Картошка с фаршем

Шаг 8. Помидоры режем кружочками и выкладываем третьим слоем. Отправляем угощение в разогретую до 200° духовку на 40 минут.

Картошка с фаршем

Шаг 9. Посыпаем заготовку тертым сыром и отправляем в духовку еще на 10 минут.

Картошка с фаршем

Шаг 10. Перед подачей посыпаем блюдо измельченной зеленью.

Картошка с фаршем

Шаг 11. Картошка с фаршем и помидорами в духовке готова. Подавайте к столу!

Картошка с фаршем

Запеканка из картошки с фаршем и кабачками в духовке

Запеканка из картошки с фаршем и кабачками в духовке получается очень вкусное, нежной и питательной. Ее можно подавать к семейному обеду, ужину или в качестве оригинального гарнира. Для приготовления обязательно берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Картофель — 5 шт.
  • Кабачки — 2 шт.
  • Фарш мясной — 0,5 кг.
  • Помидор — 2 шт.
  • Сыр твердый — 100 гр.
  • Чеснок — по вкусу.
  • Соль — по вкусу.
  • Перец черный молотый — по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем кабачки и натираем на крупной терке.

Картошка с фаршем

Шаг 2. Также поступаем и с картофелем.

Картошка с фаршем

Шаг 3. Кабачки с картошкой соединяем в глубокой миске, дополняем их солью и специями. Перемешиваем, лишнюю влагу сливаем.

Картошка с фаршем

Шаг 4. Промываем помидоры и нарезаем их кубиками.

Картошка с фаршем

Шаг 5. Половину картошки и кабачков выкладываем в форму для выпекания.

Картошка с фаршем

Шаг 6. Обжариваем фарш до изменения цвета и выкладываем его ровным слоем на овощи.

Картошка с фаршем

Шаг 7. Но мясной фарш раскладываем кубики помидоров.

Картошка с фаршем

Шаг 8. Теперь выкладываем слой из оставшихся кабачков с картофелем, после посыпаем все тертым сыром и отправляем в разогретую до 180° духовку на 40-50 минут.

Картошка с фаршем

Шаг 9. Запеканка из картошки с фаршем и кабачками в духовке готова. Подавайте к столу!

Картошка с фаршем

Картошка с фаршем на сковороде

Картошка с фаршем на сковороде – это вкусное, простое и питательное блюдо для вашего семейного обеда или перекуса. Приготовить такое угощение в домашних условиях сможет каждый. Для этого используйте наш проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Картофель — 0,6 кг.
  • Фарш мясной — 200 гр.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Соль — по вкусу.
  • Перец черный молотый — по вкусу.
  • Специи для картофеля — по вкусу.
  • Масло растительное — 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем картофель от кожуры и промываем его под водой.

Картошка с фаршем

Шаг 2. Дальше овощи разделываем небольшими брусочками и выкладываем в сковороду с растительным маслом. Жарим около 5 минут, регулярно помешивая.

Картошка с фаршем

Шаг 3. Сюда же отправляем измельченный лук и продолжаем жарить все вместе еще 5 минут.

Картошка с фаршем

Шаг 4. Выкладываем в сковороду с картофелем фарш, разделенный на небольшие кусочки.

Картошка с фаршем

Шаг 5. Солим содержимое сковороды, перчим и посыпаем специями.

Картошка с фаршем

Шаг 6. Закрываем заготовку крышкой и готовим на небольшом огне 10 минут.

Картошка с фаршем

Шаг 7. Картошка с фаршем на сковороде готова. Угощайтесь!

Картошка с фаршем

Пирог с картошкой и фаршем в духовке

Пирог с картошкой и фаршем в духовке – это вкусное и сытное блюдо для вашего семейного обеда, ужина или перекуса. Такое аппетитное угощение каждый сможет приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Картофель — 4 шт.
  • Фарш мясной — 200 гр.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Соль — по вкусу.
  • Специи — по вкусу.

Для теста:

  • Мука — 250 гр.
  • Масло сливочное — 125 гр.
  • Желток яичный — 2 шт.
  • Сметана — 2 ст.л.
  • Соль — 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты по списку.

Картошка с фаршем

Шаг 2. В глубокую миску просеиваем муку, добавляем сюда кусочки сливочного масла и соль. Растираем до получения крошки.

Картошка с фаршем

Шаг 3. В полученную смесь отправляем куриные желтки и сметану.

Картошка с фаршем

Шаг 4. Замешиваем однородное мягкое тесто, оборачиваем его в пищевую пленку и убираем в холодильник.

Картошка с фаршем

Шаг 5. В глубокую миску выкладываем мясной фарш и мелко порубленный картофель.

Картошка с фаршем

Шаг 6. Продукты для начинки дополняем измельченные луком, солью и специями.

Картошка с фаршем

Шаг 7. Перемешиваем начинку для равномерного распределения всех ингредиентов и специй.

Картошка с фаршем

Шаг 8. Начинаем формировать пирог. Охлажденное тесто делим на две части. Одну часть раскатываем в круглый тонкий пласт и кладем на пергамент. Закрываем его картофельной мясной начинкой.

Картошка с фаршем

Шаг 9. Второй ком теста также раскатываем и закрываем им начинку. Соединяем по краям и по центру делаем отверстия.

Картошка с фаршем

Шаг 10. Отправляем угощение в разогретую на 180° духовку на 1 час.

Картошка с фаршем

Шаг 11. Пирог с картошкой и фаршем в духовке готов. Делите на порции и угощайтесь!

Картошка с фаршем

Картошка с фаршем и сыром в духовке

Картошка с фаршем и сыром в духовке – это простое, аппетитное и питательное блюдо для вашего семейного или праздничного стола. Приготовить такое угощение в домашних условиях сможет каждый. Для этого используйте наш проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Картофель — 6 шт.
  • Фарш мясной — 400 гр.
  • Сыр твердый — 150 гр.
  • Майонез — 5 ст.л.
  • Яйцо — 4 шт.
  • Молоко — 80 мл.
  • Соль — по вкусу.
  • Перец черный молотый — по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Молоко соединяем с куриными яйцами.

Картошка с фаршем

Шаг 2. Сюда добавляем соль и перец. Взбалтываем до однородности.

Картошка с фаршем

Шаг 3. Очищаем картофель, промываем его и натираем на крупной терке. Вливаем сюда половину яичной смеси.

Картошка с фаршем

Шаг 4. Выкладываем картофельный слой в форму для выпекания.

Картошка с фаршем

Шаг 5. Оставшуюся яичную смесь перемешиваем с мясным фаршем.

Картошка с фаршем

Шаг 6. Выкладываем мясной слой на картофель.

Картошка с фаршем

Шаг 7. Натираем сыр на крупной терке, перемешиваем его с майонезом.

Картошка с фаршем

Шаг 8. Обмазываем заготовку сырной массой.

Картошка с фаршем

Шаг 9. Выпекаем угощение 35-40 минут при температуре 180°.

Картошка с фаршем

Шаг 10. Картошка с фаршем и сыром в духовке готова. Можно пробовать!

Картошка с фаршем

Картошка с фаршем и грибами в духовке

Картошки с фаршем и грибами в духовке отличается насыщенным вкусом и аппетитной подачей. Такое блюдо точно украсит ваш домашний стол и порадует родных. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному кулинарному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Картофель — 5 шт.
  • Фарш мясной — 0,5 кг.
  • Грибы шампиньоны — 450 гр.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Сметана — 2 ст.л.
  • Соль — по вкусу.
  • Перец черный молотый — по вкусу.
  • Смесь перцев — по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты. Картофель очищаем и промываем, грибы также промываем под водой.

Картошка с фаршем

Шаг 2. Дальше грибы разделываем на пластинки, выкладываем сковороду с растительным маслом. Обжариваем до испарения влаги.

Картошка с фаршем

Шаг 3. Выкладываем к грибам измельченный репчатый лук и обжариваем все вместе до мягкости лука.

Картошка с фаршем

Шаг 4. Очищенный картофель режем тонкими ломтиками, выкладываем в форму для выпекания, обмазанную маслом. Посыпаем солью и перцем. Половину картошки оставляем для повторного слоя.

Картошка с фаршем

Шаг 5. Выкладываем на картошку мясной слой. Посыпаем солью и черным молотым перцем.

Картошка с фаршем

Шаг 6. Дальше выкладываем слой из жареных грибов.

Картошка с фаршем

Шаг 7. Закрываем слои тонкими ломтиками картофеля. Посыпаем специями.

Картошка с фаршем

Шаг 8. Обмазываем свои сметаной и посыпаем орегано. Прикрываем заготовку фольгой и отправляем в духовку.

Картошка с фаршем

Шаг 9. Выпекаем 1 час пи температуре 200°. После снимаем фольгу и запекаем до румянца еще 10 минут.

Картошка с фаршем

Шаг 10. Картошка с фаршем и грибами в духовке готова. Скорее пробуйте!

Картошка с фаршем

Картошка с фаршем слоями в духовке

Картошку с фаршем слоями в духовке несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте наш проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями. Такое угощение точно разнообразит ваш семейный стол и никого не оставит равнодушным. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Картофель — 8 шт.
  • Фарш мясной — 0,5 кг.
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Сыр твердый — 200 гр.
  • Яйцо — 3 шт.
  • Майонез — 4 ст.л.
  • Соль — по вкусу.
  • Перец черный молотый — по вкусу.
  • Специи для мяса — по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем и промываем картошку, разделываем ее тонкими кружочками. Выкладываем на обмазанный маслом противень.

Картошка с фаршем

Шаг 2. Картофель посыпаем солью и специями.

Картошка с фаршем

Шаг 3. Дальше выкладываем лук, порезанный полукольцами.

Картошка с фаршем

Шаг 4. В отдельной посуде соединяем фарш с солью и черным молотым перцем. Отправляем в разогретую до 180° духовку и выпекаем до румянца фарша.

Картошка с фаршем

Шаг 5. Выкладываем мясной слой на картофель с луком.

Картошка с фаршем

Шаг 6. Для заливки вымешиваем яйца с майонезом.

Картошка с фаршем

Шаг 7. Когда блюдо станет румяным, поливаем его заливкой и отправляем в духовку еще на 5-7 минут.

Картошка с фаршем

Шаг 8. Дальше угощение посыпаем тертым сыром и выпекаем еще 2 минуты.

Картошка с фаршем

Шаг 9. Готовое блюдо посыпаем специями по вкусу или сушеной зеленью.

Картошка с фаршем

Шаг 10. Картошка с фаршем слоями в духовке готова. Скорее подавайте к столу!

Картошка с фаршем

Жареная картошка с фаршем

Жареная картошка с фаршем – это вкусное, сытное и простое в исполнении блюдо. Его можно подавать в качестве гарнира или как самостоятельное обеденное блюдо. Для быстрого приготовления используйте наш проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Картофель — 0,6 кг.
  • Фарш мясной — 300 гр.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Соль — по вкусу.
  • Перец черный молотый — по вкусу.
  • Масло растительное — 40 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Картошка с фаршем

Шаг 2. Очищаем картофель, промываем его и режем брусочками.

Картошка с фаршем

Шаг 3. Дальше картофель солим и перчим, перемешиваем.

Картошка с фаршем

Шаг 4. Выкладываем картошку в сковороду с растительным маслом, обжариваем на умеренном огне около 10 минут, периодически помешивая.

Картошка с фаршем

Шаг 5. Очищаем лук и разделываем тонкими полукольцами.

Картошка с фаршем

Шаг 6. Картофель отправляем в мясной фарш и лук. Перемешиваем и жарим под крышкой около 5 минут. В конце снимаем крышку и подрумяниваем продукты.

Картошка с фаршем

Шаг 7. Жареная картошка с фаршем готова. Подавайте к столу!

Картошка с фаршем

Тушеная картошка с фаршем в кастрюле

Тушеная картошка с фаршем в кастрюле – это вкусное и сытное блюдо для вашего семейного обеда. Такое сочное угощение несложно приготовить в домашних условиях. Для этого берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и близких.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Картофель — 4 шт.
  • Фарш мясной — 250 гр.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Перец сладкий — 1 шт.
  • Соль — по вкусу.
  • Перец черный молотый — по вкусу.
  • Лист лавровый — 1 шт.
  • Бульон — 1 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Картошка с фаршем

Шаг 2. Картофель очищаем от кожуры и промываем, после жарим крупными кусочками.

Картошка с фаршем

Шаг 3. Также нарезаем крупными кусочками морковь, репчатый лук — четвертинками или полукольцами.

Картошка с фаршем

Шаг 4. Выкладываем овощи в кастрюлю с толстым дном. Сюда же отправляем нарезанный сладкий перец.

Картошка с фаршем

Шаг 5. Присоединяем мясной фарш, соль, перец и лавровый лист.

Картошка с фаршем

Шаг 6. Заливаем бульоном и доводим содержимое кастрюли до кипения. После томим под крышкой слабом огне около 20-25 минут.

Картошка с фаршем

Шаг 7. Тушеная картошка с фаршем в кастрюле готова. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу.

Картошка с фаршем

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