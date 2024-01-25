Картошка с фаршем – это аппетитное и сытное сочетание как для вашего семейного обеда, так и для праздничного ужина. Такое блюдо можно приготовить самыми разными способами. Лучшие кулинарные варианты ищите в нашей проверенной подборке из десяти рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями.

Запеканка с фаршем и картошкой в духовке

Запеканка с фаршем и картошкой в духовке – это вкусное и сытное блюдо для вашего семейного обеда или ужина. Такое аппетитное угощение совсем несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Ингредиенты –+6 порц.

Картофель 2 кг

Фарш мясной ⅘ кг

Лук репчатый 3 шт.

Яйцо куриное 5 шт.

Йогурт 600 мл.

Соль по вкусу

Специи и Приправы по вкусу

Зелень по вкусу

Шаги 110 мин.

Как вкусно приготовить картошку с фаршем? Очищаем картофель от кожуры и промываем его под водой. Дальше картофель режем тонкими кругами. Мясной фарш вымешиваем с солью, специями и измельченным луком. Выкладываем фарш ровным слоем в форму для выпекания. Закрываем мясной слой картофельными кругами. Взбиваем яйцо с йогуртом, солью, специями и зеленью. Полученной заливкой поливаем запеканку. Отправляем ее в разогретую до 180 градусов на полтора часа. Запеканка с фаршем и картошкой в духовке готова. Делите на порции и подавайте к столу!

Картошка с фаршем и помидорами в духовке

Картошка с фаршем и помидорами в духовке – это яркое и питательное блюдо для вашего семейного стола или праздника. Приготовить такое угощение в домашних условиях сможет каждый. Для этого используйте наш проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Картофель — 0,8 кг.

Фарш мясной — 0,5 кг.

Помидор — 350 гр.

Лук репчатый — 70 гр.

Сыр сулугуни — 100 гр.

Чеснок — 2 зубчика.

Сметана — 100 гр.

Соль — по вкусу.

Приправа для картофеля — 0,5 ч.л.

Перец черный молотый — по вкусу.

Петрушка — по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты по списку.

Шаг 2. Картофель очищаем от кожуры, промываем под водой разделываем на тонкие кружочки.

Шаг 3. Картофель поливаем половиной сметаны, дополняем солью, черный молотом перцем и приправой для картофеля. Перемешиваем для равномерного распределения сметаны и специй.

Шаг 4. Подготовленный картофель выкладываем в форму для выпекания.

Шаг 5. Мясной фарш соединяем с измельченные луком и чесноком. Солим, перчим и перемешиваем.

Шаг 6. Фарш выкладываем на картофельный слой. Равномерно его распределяем.

Шаг 7. Обмазываем мясной слой оставшейся сметаной.

Шаг 8. Помидоры режем кружочками и выкладываем третьим слоем. Отправляем угощение в разогретую до 200° духовку на 40 минут.

Шаг 9. Посыпаем заготовку тертым сыром и отправляем в духовку еще на 10 минут.

Шаг 10. Перед подачей посыпаем блюдо измельченной зеленью.

Шаг 11. Картошка с фаршем и помидорами в духовке готова. Подавайте к столу!

Запеканка из картошки с фаршем и кабачками в духовке

Запеканка из картошки с фаршем и кабачками в духовке получается очень вкусное, нежной и питательной. Ее можно подавать к семейному обеду, ужину или в качестве оригинального гарнира. Для приготовления обязательно берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Картофель — 5 шт.

Кабачки — 2 шт.

Фарш мясной — 0,5 кг.

Помидор — 2 шт.

Сыр твердый — 100 гр.

Чеснок — по вкусу.

Соль — по вкусу.

Перец черный молотый — по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем кабачки и натираем на крупной терке.

Шаг 2. Также поступаем и с картофелем.

Шаг 3. Кабачки с картошкой соединяем в глубокой миске, дополняем их солью и специями. Перемешиваем, лишнюю влагу сливаем.

Шаг 4. Промываем помидоры и нарезаем их кубиками.

Шаг 5. Половину картошки и кабачков выкладываем в форму для выпекания.

Шаг 6. Обжариваем фарш до изменения цвета и выкладываем его ровным слоем на овощи.

Шаг 7. Но мясной фарш раскладываем кубики помидоров.

Шаг 8. Теперь выкладываем слой из оставшихся кабачков с картофелем, после посыпаем все тертым сыром и отправляем в разогретую до 180° духовку на 40-50 минут.

Шаг 9. Запеканка из картошки с фаршем и кабачками в духовке готова. Подавайте к столу!

Картошка с фаршем на сковороде

Картошка с фаршем на сковороде – это вкусное, простое и питательное блюдо для вашего семейного обеда или перекуса. Приготовить такое угощение в домашних условиях сможет каждый. Для этого используйте наш проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Картофель — 0,6 кг.

Фарш мясной — 200 гр.

Лук репчатый — 1 шт.

Соль — по вкусу.

Перец черный молотый — по вкусу.

Специи для картофеля — по вкусу.

Масло растительное — 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем картофель от кожуры и промываем его под водой.

Шаг 2. Дальше овощи разделываем небольшими брусочками и выкладываем в сковороду с растительным маслом. Жарим около 5 минут, регулярно помешивая.

Шаг 3. Сюда же отправляем измельченный лук и продолжаем жарить все вместе еще 5 минут.

Шаг 4. Выкладываем в сковороду с картофелем фарш, разделенный на небольшие кусочки.

Шаг 5. Солим содержимое сковороды, перчим и посыпаем специями.

Шаг 6. Закрываем заготовку крышкой и готовим на небольшом огне 10 минут.

Шаг 7. Картошка с фаршем на сковороде готова. Угощайтесь!

Пирог с картошкой и фаршем в духовке

Пирог с картошкой и фаршем в духовке – это вкусное и сытное блюдо для вашего семейного обеда, ужина или перекуса. Такое аппетитное угощение каждый сможет приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Картофель — 4 шт.

Фарш мясной — 200 гр.

Лук репчатый — 1 шт.

Соль — по вкусу.

Специи — по вкусу.

Для теста:

Мука — 250 гр.

Масло сливочное — 125 гр.

Желток яичный — 2 шт.

Сметана — 2 ст.л.

Соль — 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты по списку.

Шаг 2. В глубокую миску просеиваем муку, добавляем сюда кусочки сливочного масла и соль. Растираем до получения крошки.

Шаг 3. В полученную смесь отправляем куриные желтки и сметану.

Шаг 4. Замешиваем однородное мягкое тесто, оборачиваем его в пищевую пленку и убираем в холодильник.

Шаг 5. В глубокую миску выкладываем мясной фарш и мелко порубленный картофель.

Шаг 6. Продукты для начинки дополняем измельченные луком, солью и специями.

Шаг 7. Перемешиваем начинку для равномерного распределения всех ингредиентов и специй.

Шаг 8. Начинаем формировать пирог. Охлажденное тесто делим на две части. Одну часть раскатываем в круглый тонкий пласт и кладем на пергамент. Закрываем его картофельной мясной начинкой.

Шаг 9. Второй ком теста также раскатываем и закрываем им начинку. Соединяем по краям и по центру делаем отверстия.

Шаг 10. Отправляем угощение в разогретую на 180° духовку на 1 час.

Шаг 11. Пирог с картошкой и фаршем в духовке готов. Делите на порции и угощайтесь!

Картошка с фаршем и сыром в духовке

Картошка с фаршем и сыром в духовке – это простое, аппетитное и питательное блюдо для вашего семейного или праздничного стола. Приготовить такое угощение в домашних условиях сможет каждый. Для этого используйте наш проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Картофель — 6 шт.

Фарш мясной — 400 гр.

Сыр твердый — 150 гр.

Майонез — 5 ст.л.

Яйцо — 4 шт.

Молоко — 80 мл.

Соль — по вкусу.

Перец черный молотый — по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Молоко соединяем с куриными яйцами.

Шаг 2. Сюда добавляем соль и перец. Взбалтываем до однородности.

Шаг 3. Очищаем картофель, промываем его и натираем на крупной терке. Вливаем сюда половину яичной смеси.

Шаг 4. Выкладываем картофельный слой в форму для выпекания.

Шаг 5. Оставшуюся яичную смесь перемешиваем с мясным фаршем.

Шаг 6. Выкладываем мясной слой на картофель.

Шаг 7. Натираем сыр на крупной терке, перемешиваем его с майонезом.

Шаг 8. Обмазываем заготовку сырной массой.

Шаг 9. Выпекаем угощение 35-40 минут при температуре 180°.

Шаг 10. Картошка с фаршем и сыром в духовке готова. Можно пробовать!

Картошка с фаршем и грибами в духовке

Картошки с фаршем и грибами в духовке отличается насыщенным вкусом и аппетитной подачей. Такое блюдо точно украсит ваш домашний стол и порадует родных. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному кулинарному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Картофель — 5 шт.

Фарш мясной — 0,5 кг.

Грибы шампиньоны — 450 гр.

Лук репчатый — 1 шт.

Сметана — 2 ст.л.

Соль — по вкусу.

Перец черный молотый — по вкусу.

Смесь перцев — по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты. Картофель очищаем и промываем, грибы также промываем под водой.

Шаг 2. Дальше грибы разделываем на пластинки, выкладываем сковороду с растительным маслом. Обжариваем до испарения влаги.

Шаг 3. Выкладываем к грибам измельченный репчатый лук и обжариваем все вместе до мягкости лука.

Шаг 4. Очищенный картофель режем тонкими ломтиками, выкладываем в форму для выпекания, обмазанную маслом. Посыпаем солью и перцем. Половину картошки оставляем для повторного слоя.

Шаг 5. Выкладываем на картошку мясной слой. Посыпаем солью и черным молотым перцем.

Шаг 6. Дальше выкладываем слой из жареных грибов.

Шаг 7. Закрываем слои тонкими ломтиками картофеля. Посыпаем специями.

Шаг 8. Обмазываем свои сметаной и посыпаем орегано. Прикрываем заготовку фольгой и отправляем в духовку.

Шаг 9. Выпекаем 1 час пи температуре 200°. После снимаем фольгу и запекаем до румянца еще 10 минут.

Шаг 10. Картошка с фаршем и грибами в духовке готова. Скорее пробуйте!

Картошка с фаршем слоями в духовке

Картошку с фаршем слоями в духовке несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте наш проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями. Такое угощение точно разнообразит ваш семейный стол и никого не оставит равнодушным. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Картофель — 8 шт.

Фарш мясной — 0,5 кг.

Лук репчатый — 2 шт.

Сыр твердый — 200 гр.

Яйцо — 3 шт.

Майонез — 4 ст.л.

Соль — по вкусу.

Перец черный молотый — по вкусу.

Специи для мяса — по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем и промываем картошку, разделываем ее тонкими кружочками. Выкладываем на обмазанный маслом противень.

Шаг 2. Картофель посыпаем солью и специями.

Шаг 3. Дальше выкладываем лук, порезанный полукольцами.

Шаг 4. В отдельной посуде соединяем фарш с солью и черным молотым перцем. Отправляем в разогретую до 180° духовку и выпекаем до румянца фарша.

Шаг 5. Выкладываем мясной слой на картофель с луком.

Шаг 6. Для заливки вымешиваем яйца с майонезом.

Шаг 7. Когда блюдо станет румяным, поливаем его заливкой и отправляем в духовку еще на 5-7 минут.

Шаг 8. Дальше угощение посыпаем тертым сыром и выпекаем еще 2 минуты.

Шаг 9. Готовое блюдо посыпаем специями по вкусу или сушеной зеленью.

Шаг 10. Картошка с фаршем слоями в духовке готова. Скорее подавайте к столу!

Жареная картошка с фаршем

Жареная картошка с фаршем – это вкусное, сытное и простое в исполнении блюдо. Его можно подавать в качестве гарнира или как самостоятельное обеденное блюдо. Для быстрого приготовления используйте наш проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Картофель — 0,6 кг.

Фарш мясной — 300 гр.

Лук репчатый — 1 шт.

Соль — по вкусу.

Перец черный молотый — по вкусу.

Масло растительное — 40 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Очищаем картофель, промываем его и режем брусочками.

Шаг 3. Дальше картофель солим и перчим, перемешиваем.

Шаг 4. Выкладываем картошку в сковороду с растительным маслом, обжариваем на умеренном огне около 10 минут, периодически помешивая.

Шаг 5. Очищаем лук и разделываем тонкими полукольцами.

Шаг 6. Картофель отправляем в мясной фарш и лук. Перемешиваем и жарим под крышкой около 5 минут. В конце снимаем крышку и подрумяниваем продукты.

Шаг 7. Жареная картошка с фаршем готова. Подавайте к столу!

Тушеная картошка с фаршем в кастрюле

Тушеная картошка с фаршем в кастрюле – это вкусное и сытное блюдо для вашего семейного обеда. Такое сочное угощение несложно приготовить в домашних условиях. Для этого берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и близких.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Картофель — 4 шт.

Фарш мясной — 250 гр.

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Перец сладкий — 1 шт.

Соль — по вкусу.

Перец черный молотый — по вкусу.

Лист лавровый — 1 шт.

Бульон — 1 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Картофель очищаем от кожуры и промываем, после жарим крупными кусочками.

Шаг 3. Также нарезаем крупными кусочками морковь, репчатый лук — четвертинками или полукольцами.

Шаг 4. Выкладываем овощи в кастрюлю с толстым дном. Сюда же отправляем нарезанный сладкий перец.

Шаг 5. Присоединяем мясной фарш, соль, перец и лавровый лист.

Шаг 6. Заливаем бульоном и доводим содержимое кастрюли до кипения. После томим под крышкой слабом огне около 20-25 минут.

Шаг 7. Тушеная картошка с фаршем в кастрюле готова. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу.