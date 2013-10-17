от -

Камышовая бухта в Севастополе – это не только, собственно, бухта, но еще и микрорайон с жилыми кварталами и туристической инфраструктурой. О красоте же самой бухты ходят настоящие легенды. Многие едут сюда, чтобы насладиться роскошными видами, морем и отдыхом наедине с природой.



Расположение Камышовой бухты

Камышовая бухта притаилась между двумя другими бухточками – Круглой и Казачьей — в 13 километрах от Севастополя. С центральными районами города ее связывает троллейбусная трасса.

Это место полностью открыто северным ветрам, дующим на бухту со стороны моря. Скалистый берег сильно возвышается над водой, спуститься к которой можно по достаточно пологим отвесам.

Бухта считается гораздо более удобной для судов, чем, например, ее соседка – Казачья, расположенная чуть западнее.

История бухты

Сегодня Камышовая бухта – Севастополь. Она хоть и находится на некотором удалении от города, но территориально относится к нему. Когда-то же все было совсем по-другому.

На протяжении многих веков место являло собой безлюдный берег, где в изобилии рос камыш. В 19 веке бухта была освоена французами – они расположили здесь свой флот и даже основали городок под названием Камьеш.

В начале 20 века в бухте уже находился Черноморский флот Российской Империи, а точнее, его воздухоплавательный парк.

Во время Великой Отечественной войны бухта активно задействовалась в боевых операциях. Так, например, в 1942 году она стала спасением для тысяч советских раненых, которых удалось погрузить здесь на линкор «Ташкент» и вывезти из оккупированного Крыма.

Закончилась война, зажили раны, а камыш все продолжал господствовать на этой территории. И поэтому поселок рыбаков, выросший здесь в начале 50-х, назвали Камышовой бухтой. Тогда его не считали даже окраиной расположенного по соседству города, но Севастополь разрастался, и в какой-то момент добрался до бухты. Поселок превратился в Севастопольский рыбный порт с соответствующей инфраструктурой: железной дорогой, причалами и т.д. Постепенно Камышовая бухта становилась густонаселенным районом города.

Описание Камышовой бухты

Сегодня на территории Камышовой бухты (Севастополь) уже практически не встретишь камыша. От него в прямом смысле осталось только название. А вот другие природные красоты сохранились – их севастопольцам удалось сберечь.

Камышовая бухта считается одним из самых тихих, уютных и экологически чистых районов. Вдоль моря – от одного края бухты до другого – тянутся дикие пляжи. Самыми привлекательными из них являются те, что находятся на крайних точках: мысах Восточном и Песчаном. Здесь открытое море, прохладная вода, скалы, крупные валуны и галька. К воде со скал ведут пологие спуски. Крики чаек в воздухе смешиваются с ароматом полевых цветов, густо укрывающих побережье.

Многие туристы приезжают сюда с палатками, чтобы отдохнуть дикарями. Да и сами севастопольцы – частые гости в Камышовой бухте, которая подарит незабываемые воспоминания от общения с морской стихией, поселит в душе умиротворение и позволит полноценно отдохнуть от суеты.