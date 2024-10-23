Выбор корма Hill’s для питомца: просто о сложном

Выбор корма для питомца – задача не из простых. Важно учитывать не только вкусовые предпочтения вашего любимца, но и его возраст, породу, состояние здоровья, уровень активности и даже особенности пищеварительной системы. В этом многообразии рационов на помощь приходят профессиональные бренды, такие как Hill’s. На сайте https://4lapy.ru/brand/hills/ зоомагазина «4 лапы» представлен богатейший ассортимент кормов этого производственного бренда с доставкой по Москве. Это позволяет владельцам животных сделать оптимальный выбор, не выходя из дома. Давайте разбираться, как выбрать идеальный рацион для вашего питомца, ориентируясь на зоомагазин “4 лапы” и продукцию Hill’s.

Питание в зависимости от возраста питомца

Каждая стадия жизни животного требует особого подхода к питанию. Это связано с тем, что с возрастом меняются потребности организма. Щенкам и котятам нужны питательные вещества для роста, взрослым животным – поддержание энергии, а пожилым – рационы с учётом возможных возрастных заболеваний.

Для щенков и котят

Рационы Hill’s Science Plan для щенков и котят направлены на обеспечение правильного развития костей, мышц и органов. Важно, чтобы корм был легко усвояемым и содержал все необходимые микроэлементы. Например, Hill’s Science Plan влажный корм для щенков содержит оптимальный баланс белков и жиров для формирования здоровой мышечной массы и поддержания уровня активности.

Котята, в свою очередь, требуют специфических компонентов для здоровья костей, зрения и иммунитета. Science Plan влажный корм для котят способствует здоровому росту, улучшению когнитивных функций и поддержанию общего состояния здоровья.

Для взрослых животных

Взрослые кошки и собаки нуждаются в питании, которое поддерживает их физическую форму и активность. Здесь важно соблюдать баланс между питательностью и калорийностью корма, особенно если ваш питомец стерилизован или имеет склонность к набору веса. Например, Science Plan сухой корм для взрослых собак крупных пород предназначен для поддержания мышечной массы и здоровья суставов, особенно актуальных для собак с крупным телосложением.

Для молодых стерилизованных кошек Science Plan влажный корм (пауч) помогает регулировать обмен веществ и предотвращать лишний вес, что является частой проблемой после стерилизации.

Для пожилых питомцев

Питомцы старшего возраста часто страдают от проблем с суставами, пищеварением и работой внутренних органов. Поэтому рацион пожилого питомца должен учитывать эти особенности. Например, Prescription Diet l/d влажный диетический корм для собак создан для поддержки функции печени, что важно для пожилых животных, страдающих нарушениями работы этого органа.

Для пожилых собак мелких пород Hill’s Science Plan влажный корм – отличный выбор, так как он специально разработан для поддержания их жизненных сил и активности.

Уход за здоровьем питомца с помощью диетических кормов

Помимо возраста, особое внимание нужно уделять здоровью питомца. Многие животные страдают от различных заболеваний, требующих коррекции питания. Hill’s предлагает линейку Prescription Diet, которая разработана для питомцев с особыми потребностями.

Поддержка работы мочевыделительной системы

Одной из частых проблем у кошек и собак являются заболевания мочевыводящих путей. Для таких питомцев идеально подойдёт Prescription Diet c/d Multicare Urinary Care влажный корм. Он помогает снизить риск образования камней в почках и предотвращает развитие инфекций.

Контроль веса

Избыточный вес – распространённая проблема среди домашних питомцев, которая может привести к развитию серьёзных заболеваний, таких как диабет и проблемы с сердцем. Для кошек, склонных к набору веса, Hill’s предлагает влажный корм (пауч) для коррекции веса, который помогает поддерживать здоровую форму без ущерба для здоровья и вкусовых предпочтений.

Поддержка пищеварения

Если у вашего питомца чувствительный желудок или проблемы с пищеварением, можно обратить внимание на Prescription Diet i/d влажный диетический корм для кошек. Он разработан специально для улучшения работы пищеварительной системы и уменьшения риска расстройств.

Особенности выбора кормов для разных пород

Порода питомца играет важную роль при выборе рациона. Например, крупные собаки требуют кормов, богатых веществами для поддержания здоровья суставов и мышц, в то время как маленьким породам нужны легко усвояемые и высококалорийные рационы.

Крупные породы собак

Для крупных собак важно выбрать корм, который поможет поддерживать их суставы и кости в здоровом состоянии, ведь на их организм приходится большая нагрузка. Science Plan сухой корм для взрослых собак крупных пород отлично справляется с этой задачей, благодаря добавкам хондроитина и глюкозамина.

Мелкие породы собак

Мелкие породы собак требуют питания, которое легко усваивается и соответствует их высокому уровню активности. With Chicken Mousse влажный корм для собак мелких пород – питательный и вкусный выбор, который обеспечивает организм собаки необходимыми веществами, не перегружая пищеварение.

Кошки и их особые потребности

У кошек часто возникают проблемы с выведением шерсти из желудка, что может привести к дискомфорту и расстройствам. Для решения этой проблемы Hill’s предлагает Science Plan Hairball Indoor сухой корм, который помогает выводить шерсть и предотвращает образование комков.

Hill’s: подбери питание для своего любимца

Продукция Hill’s – это не просто корма, а комплексные решения, разработанные для каждого питомца индивидуально. Независимо от возраста, породы или состояния здоровья вашего любимца, в линейке Hill’s можно найти подходящий рацион, который обеспечит животному долгую и здоровую жизнь.

Главное – учитывать особенности и потребности конкретного питомца, а не руководствоваться только вкусовыми предпочтениями.