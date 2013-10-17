Канализационные установки Сололифт и ее предназначение

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Канализация загородного дома – это один из тех аспектов, без которых обеспечить должный комфорт невозможно. Но вы должны помнить, что только правильный выбор данной системы позволит избежать чрезмерных затрат. Кстати, на данном этапе вам стоит выбрать и подходящее место, учесть особенности грунта и прочие аспекты.

Сегодня используются разнообразные виды септика, отличающиеся материалом, используемым для их изготовления, а также разновидности очистки. Так, если в процессе проверки было установлено, что грунтовые воды располагаются на довольно большом расстоянии от поверхности, то можно воспользоваться септиками, изготовленными из качественной стали либо же пластика со специальными примесями. Обусловлено это тем, что вам необходимо будет прокладывать рукав, основные трубопроводы. Это достаточно сложные работы и мы рекомендуем вам заказать монтаж автономной канализации у специалистов. Сегодня большой популярностью пользуются канализационные установки Sololift.

Что касается специальные аэрационных установок, то они отличаются наиболее высокой производительностью, эффективностью. Применение именно таких систем дает вам возможность, не пользоваться услугами ассенизационных транспортных средств. Помимо этого, на участке никогда не будет присутствовать неприятный запах, что позволяет сохранять полную экологичность. Ведь в процессе эксплуатации компоненты не попадают в почву, а также грунтовые воды.

Выполнить установку можно всего лишь за несколько дней. Более точный срок можно установить только после того, как вы определите подходящую модель. Здесь вам стоит принимать во внимание то, какое количество человек проживает в доме. Помимо этого, вам необходимо отслеживать то, какое количество воды вам может потребоваться. Что же касается монтажа, то его лучше доверять специалистам. Они ознакомлены с особенностями практически всех канализационных систем, поэтому смогут подобрать наиболее выгодное расположение.

На данный момент при строительстве частного дома в большинстве случаев сразу же обустраивается автономная канализация. Это не случайно, так как канализация по сути является не менее значимой коммуникацией, чем к примеру водопровод или электрические сети. Многих при этом волнует во сколько обойдется все это дело и вообще, что для этого нужно. Если взять стандартный септик из бетонных колец, то обойдется это очень недорого и покупать много не придется.

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Итак, перво-наперво нужно будет приобрести некоторое количество бетонных колец, чаще всего делаются колодцы в три кольца. Помимо колец понадобится бетонная крышка с отверстием, которая будет их накрывать и канализационный люк с оправой. Кстати, сейчас есть пластиковые канализационные люки, которые дешевле и легче своих металлических «товарищей». Это что касается самого септика.

Для того чтобы его соединить с домом понадобится пластиковая труба, диаметром 150 мм. Стоит такая труба недорого и при этом она отличается прекрасными эксплуатационными характеристиками. Из пластика, также понадобятся различные переходники под эту трубу, за счет которых ее можно будет подвести к сантехническим приборам. Тут еще стоит заметить, что для подсоединения каждого конкретного сантехнического прибора понадобятся свои переходники.