Даже без мяса можно приготовить густое и максимально питательное первое блюдо. В этом нет ничего сложного. Сварив картофельный суп без мяса, вы поймете, что так оно и есть. Ведь он получится очень ароматным и наваристым.

Такое первое блюдо способно согреть даже в самые сильные холода. Этот овощной суп с очень нежным вкусом — то что надо в осенне-зимний период. Потому обязательно сохраняйте рецепт, чтобы не потерять его.

Как приготовить картофельный суп без мяса

Чтобы ваше первое блюдо обладало нежнейшим вкусом, рекомендуем добавить в него сметану. А загустить суп поможет 1 ст. л. пшеничной муки. Смешайте ее с небольшим количеством бульона и влейте полученную смесь в кастрюлю для идеальной консистенции блюда.

Ингредиенты

Лук1 шт. Морковь1 шт. Картофель3 шт. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Огурцы соленые4 шт. Рассол огуречный2,5 ст. л. Овощной бульон850 мл Пшеничная мука1 ст. л. Сметана100 г Укроп0,5 пуч. Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

Очищаем крупную луковицу. Мелко ее нарезаем. Разогреваем кастрюлю с подсолнечным маслом. Обжариваем лук на среднем огне до легкой золотистости.Очищаем картофель. Нарезаем его кубиком. Добавляем картошку в кастрюлю к луку. Перемешиваем всё, используя деревянную лопатку.Очищаем морковь. Нарезаем ее небольшими кусочками. Добавляем морковь к остальным овощам. Перемешиваем их. Продолжаем держать на плите. Нарезаем небольшими кусочками соленые огурцы. Всыпаем их в кастрюлю. Вливаем в нее 750 мл овощного бульона. Хорошенько всё перемешиваем. Варим на умеренном огне.Хорошенько промываем укроп. Мелко его нарезаем. Всыпаем зелень в суп. Добавляем соль. Перемешиваем всё. Доводим суп до кипения.Убавляем огонь. Варим содержимое кастрюли в течение 15 минут под крышкой. Потом добавляем в суп сметану и хорошенько перемешиваем. В небольшую емкость вливаем 100 мл овощного бульона. Добавляем пшеничную муку. Перемешиваем ингредиенты до однородности. Вливаем в суп полученную смесь и 2–3 ст. л. рассола из-под огурцов.Добавляем черный молотый перец. Перемешиваем всё. Варим суп на маленьком огне в течение 5 минут. Готово!

Разлейте горячий суп по тарелочкам и присыпьте его свежей зеленью по желанию. Также можете подать такое блюдо с ароматными чесночными гренками, которые готовятся в духовке. Это идеальный вариант для обеда!