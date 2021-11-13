Капельница от запоя: когда и как ее можно ставить

Обратиться за медицинской помощью и поставить капельницу можно не только при тяжелой абстиненции и угрозе летального исхода. Пациенты могут вызвать врача, если хотят быстрее восстановиться, снять неприятные симптомы, устранить интоксикацию и прийти в форму. Инфузионная терапия помогает избежать опасных последствий после длительного запоя или однократного алкогольного отравления.

Особенности проведения процедуры

Ставить капельницу можно дома или отправить в реабилитационный центр для зависимых. Тяжелых пациентов с признаками нарушения работы почек, сердца, симптомами алкогольного делирия или в коматозном состоянии нужно госпитализировать. Дома ставят капельницу пациентам, жизни которых ничего не угрожает. Многие предпочитают вызывать нарколога домой, потому что им трудно добраться до клиники (рвота, диарея, мышечные боли). В домашней обстановке пациентам комфортнее, они чувствуют себя в безопасности.

Инфузионная терапия проводится следующим образом:

Врач осматривает пациента, измеряет давление и пульс, опрашивает его и родственников;

Затем нарколог подбирает препараты и их дозировку, ставит капельницу;

Специалист наблюдает за состоянием пациента, пока оно не нормализуется;

Затем врач даст рекомендации, оставит препараты для дальнейшего приема;

Он проведет также консультацию по поводу возможных методов лечения алкогольной зависимости.

Когда можно ставить капельницу от запоя?

Пациент может вызвать нарколога на дом или отправиться в частную клинику самостоятельно в любое время. Частные наркологические центры работают круглосуточно. Оптимальным временем для проведения инфузионной терапии считается утро. В желудке уже не должно быть алкоголя. Если он все еще присутствует, этанол через стенки желудка будет продолжать всасываться в кровь. Эффект от такой капельницы будет очень слабым.

Если пациент принимал в последний раз алкоголь совсем недавно, лучше подождать несколько часов, пока желудок не опустеет. Бывают случаи, когда ждать нельзя, у пациента тяжелое состояние, его самочувствие ухудшается. Врачи могут промыть желудок перед проведением процедуры.

Нельзя принимать препараты перед приездом нарколога. Если больной уже принял обезболивающее или снотворное, лучше подождать до утра. Важно назвать врачу все медикаменты, которые самостоятельно пил пациент.

Также больной должен добровольно согласиться принять помощь специалистов. Насильно такая процедура не проводится (за исключением белой горячки). Если пациент отказывается, врач должен провести с ним беседу и убедить в необходимости процедуры.