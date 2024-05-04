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Пасхальный кулич на живых дрожжах

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Пасхальный кулич на живых дрожжах

Описание приготовления:

Пасхальный кулич на живых дрожжах получается безумно нежный и воздушный. Тесто липкое, не забитое мукой, такая выпечка и на вкус изумительная, и черстветь долго не будет. Добавки можете взять любые, у меня курага и изюм. Перед добавлением в тесто сухофрукты обязательно хорошо обсушите. Готовятся куличи по этому рецепту не очень сложно, а результат замечательный. Обязательно готовьте в хорошем и прекрасном настроении!
Назначение: На праздничный стол / Пасха Основной ингредиент: Мука / Дрожжи Блюдо: Выпечка

Состав / Ингредиенты:

  • Апельсин 1 Штука (цедра)
  • Сухофрукты 300 Грамм (любые)
  • Лимон 1 Штука (цедра)
  • Молоко 200 Миллилитров (опара)
  • Молоко 300 Миллилитров
  • Мука 3 Ст. ложки (опара)
  • Мука 1100 Грамм (больше добавлять не нужно)
  • Масло сливочное 100 Грамм (мягкое)
  • Сметана 80 Грамм (густая)
  • Соль 1/2 Чайных ложки
  • Сахар 2 Ст. ложки (опара)
  • Сахар 300 Грамм
  • Растительное масло 30 Миллилитров
  • Ванилин 2 Грамма
  • Желтки 8 Штук
  • Дрожжи 60 Грамм (живые)

Количество порций 8

Калорийность

286 ккал

Калорийность

7 г

Белки

7 г

Жиры

47 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пасхальный кулич на живых дрожжах»

Пасхальный кулич на живых дрожжах

Подготовьте ингредиенты.

Пасхальный кулич на живых дрожжах

Приготовим опару. В глубокой широкой миске соедините 200 мл. тёплого молока, 2 ст.л. сахара и 3 ст.л. муки. Добавьте дрожжи, хорошо перемешайте массу и оставьте все на 15 минут. Затем добавьте в опару остальное молоко и сахар. Добавьте желтки, соль и ванильный сахар.

Пасхальный кулич на живых дрожжах

Хорошо перемешайте массу.

Пасхальный кулич на живых дрожжах

Затем частями добавьте всю муку.

Пасхальный кулич на живых дрожжах

Больше добавлять муки не нужно. Тесто должно получиться густое и липкое. Полейте его растительным маслом и переложите в глубокую миску.

Пасхальный кулич на живых дрожжах

Я перекладываю тесто в чашу мультиварки и оставляю с закрытой крышкой на режиме подогрев при 35 градусах на 1 час. Если такой помощницы у вас нет, можно просто накрыть миску полотенцем и оставить в тёплом месте без сквозняков.

Пасхальный кулич на живых дрожжах

Тесто должно увеличиться почти в два раза.

Пасхальный кулич на живых дрожжах

Подошедшее тесто обомните руками. Добавьте сметану, мягкое сливочное масло, цедру лимона и апельсина.

Пасхальный кулич на живых дрожжах

Пока тесто поднимается, залейте кипятком сухофрукты на 10-15 минут, затем промойте и обсушите.

Пасхальный кулич на живых дрожжах

Сухофрукты добавьте в тесто, курагу разрежьте на части.

Пасхальный кулич на живых дрожжах

Тщательно вмешайте все ингредиенты в тесто руками, до однородного состояния и оставьте для подъёма ещё на 1 час.

Пасхальный кулич на живых дрожжах

Смажьте руки растительным маслом и разложите тесто по формочкам, заполняя их на 1/3. Затем накройте полотенцем и дайте постоять 30-40 минут.

Пасхальный кулич на живых дрожжах

Выпекайте куличи в заранее разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут. Точное время указать сложно, так как духовки у всех разные и куличи в зависимости от размера пекутся по-разному. Маленькие готовятся быстрее, крупные — дольше, если верх горит, прикройте фольгой. Готовность проверяйте деревянной шпажкой.

Пасхальный кулич на живых дрожжах

Пасхальный кулич на живых дрожжах готов.

Пасхальный кулич на живых дрожжах

Удачной вам выпечки! Светлой Пасхи!

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