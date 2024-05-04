Описание приготовления:

Пасхальный кулич на живых дрожжах получается безумно нежный и воздушный. Тесто липкое, не забитое мукой, такая выпечка и на вкус изумительная, и черстветь долго не будет. Добавки можете взять любые, у меня курага и изюм. Перед добавлением в тесто сухофрукты обязательно хорошо обсушите. Готовятся куличи по этому рецепту не очень сложно, а результат замечательный. Обязательно готовьте в хорошем и прекрасном настроении!

Назначение: На праздничный стол / Пасха Основной ингредиент: Мука / Дрожжи Блюдо: Выпечка

Состав / Ингредиенты:

Апельсин 1 Штука (цедра)

Сухофрукты 300 Грамм (любые)

Лимон 1 Штука (цедра)

Молоко 200 Миллилитров (опара)

Молоко 300 Миллилитров

Мука 3 Ст. ложки (опара)

Мука 1100 Грамм (больше добавлять не нужно)

Масло сливочное 100 Грамм (мягкое)

Сметана 80 Грамм (густая)

Соль 1/2 Чайных ложки

Сахар 2 Ст. ложки (опара)

Сахар 300 Грамм

Растительное масло 30 Миллилитров

Ванилин 2 Грамма

Желтки 8 Штук

Дрожжи 60 Грамм (живые)

Количество порций 8

Калорийность

286 ккал

Калорийность

7 г

Белки

7 г

Жиры

47 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пасхальный кулич на живых дрожжах»

Подготовьте ингредиенты.

Приготовим опару. В глубокой широкой миске соедините 200 мл. тёплого молока, 2 ст.л. сахара и 3 ст.л. муки. Добавьте дрожжи, хорошо перемешайте массу и оставьте все на 15 минут. Затем добавьте в опару остальное молоко и сахар. Добавьте желтки, соль и ванильный сахар.

Хорошо перемешайте массу.

Затем частями добавьте всю муку.

Больше добавлять муки не нужно. Тесто должно получиться густое и липкое. Полейте его растительным маслом и переложите в глубокую миску.

Я перекладываю тесто в чашу мультиварки и оставляю с закрытой крышкой на режиме подогрев при 35 градусах на 1 час. Если такой помощницы у вас нет, можно просто накрыть миску полотенцем и оставить в тёплом месте без сквозняков.

Тесто должно увеличиться почти в два раза.

Подошедшее тесто обомните руками. Добавьте сметану, мягкое сливочное масло, цедру лимона и апельсина.

Пока тесто поднимается, залейте кипятком сухофрукты на 10-15 минут, затем промойте и обсушите.

Сухофрукты добавьте в тесто, курагу разрежьте на части.

Тщательно вмешайте все ингредиенты в тесто руками, до однородного состояния и оставьте для подъёма ещё на 1 час.

Смажьте руки растительным маслом и разложите тесто по формочкам, заполняя их на 1/3. Затем накройте полотенцем и дайте постоять 30-40 минут.

Выпекайте куличи в заранее разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут. Точное время указать сложно, так как духовки у всех разные и куличи в зависимости от размера пекутся по-разному. Маленькие готовятся быстрее, крупные — дольше, если верх горит, прикройте фольгой. Готовность проверяйте деревянной шпажкой.

Пасхальный кулич на живых дрожжах готов.

Удачной вам выпечки! Светлой Пасхи!