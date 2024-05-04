Описание приготовления:
Пасхальный кулич на живых дрожжах получается безумно нежный и воздушный. Тесто липкое, не забитое мукой, такая выпечка и на вкус изумительная, и черстветь долго не будет. Добавки можете взять любые, у меня курага и изюм. Перед добавлением в тесто сухофрукты обязательно хорошо обсушите. Готовятся куличи по этому рецепту не очень сложно, а результат замечательный. Обязательно готовьте в хорошем и прекрасном настроении!
Назначение: На праздничный стол / Пасха Основной ингредиент: Мука / Дрожжи Блюдо: Выпечка
Состав / Ингредиенты:
- Апельсин 1 Штука (цедра)
- Сухофрукты 300 Грамм (любые)
- Лимон 1 Штука (цедра)
- Молоко 200 Миллилитров (опара)
- Молоко 300 Миллилитров
- Мука 3 Ст. ложки (опара)
- Мука 1100 Грамм (больше добавлять не нужно)
- Масло сливочное 100 Грамм (мягкое)
- Сметана 80 Грамм (густая)
- Соль 1/2 Чайных ложки
- Сахар 2 Ст. ложки (опара)
- Сахар 300 Грамм
- Растительное масло 30 Миллилитров
- Ванилин 2 Грамма
- Желтки 8 Штук
- Дрожжи 60 Грамм (живые)
Количество порций 8
Калорийность
286 ккал
Калорийность
7 г
Белки
7 г
Жиры
47 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пасхальный кулич на живых дрожжах»
Подготовьте ингредиенты.
Приготовим опару. В глубокой широкой миске соедините 200 мл. тёплого молока, 2 ст.л. сахара и 3 ст.л. муки. Добавьте дрожжи, хорошо перемешайте массу и оставьте все на 15 минут. Затем добавьте в опару остальное молоко и сахар. Добавьте желтки, соль и ванильный сахар.
Хорошо перемешайте массу.
Затем частями добавьте всю муку.
Больше добавлять муки не нужно. Тесто должно получиться густое и липкое. Полейте его растительным маслом и переложите в глубокую миску.
Я перекладываю тесто в чашу мультиварки и оставляю с закрытой крышкой на режиме подогрев при 35 градусах на 1 час. Если такой помощницы у вас нет, можно просто накрыть миску полотенцем и оставить в тёплом месте без сквозняков.
Тесто должно увеличиться почти в два раза.
Подошедшее тесто обомните руками. Добавьте сметану, мягкое сливочное масло, цедру лимона и апельсина.
Пока тесто поднимается, залейте кипятком сухофрукты на 10-15 минут, затем промойте и обсушите.
Сухофрукты добавьте в тесто, курагу разрежьте на части.
Тщательно вмешайте все ингредиенты в тесто руками, до однородного состояния и оставьте для подъёма ещё на 1 час.
Смажьте руки растительным маслом и разложите тесто по формочкам, заполняя их на 1/3. Затем накройте полотенцем и дайте постоять 30-40 минут.
Выпекайте куличи в заранее разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут. Точное время указать сложно, так как духовки у всех разные и куличи в зависимости от размера пекутся по-разному. Маленькие готовятся быстрее, крупные — дольше, если верх горит, прикройте фольгой. Готовность проверяйте деревянной шпажкой.
Пасхальный кулич на живых дрожжах готов.
Удачной вам выпечки! Светлой Пасхи!