Карта эмпатии — зачем и как ее использовать

Когда более низкий уровень удовлетворения потребности отсутствует, технически возможно удовлетворить его на более высоком уровне. Однако Маслоу утверждает, что это нестабильное выполнение . Например, если вы голодаете , неважно, являетесь ли вы лидером в мире по пользовательскому опыту .дизайнер, потому что в конечном итоге ваш голод пересилит любое удовлетворение, которое вы получаете от своего профессионального статуса. Вот почему мы, естественно, стремимся стабилизировать самый низкий уровень неопределенной иерархии, прежде чем пытаться сохранить более высокие уровни.

Обратитесь ко всем пяти уровням пирамиды Маслоу, чтобы определить, на удовлетворении каких потребностей в первую очередь сосредоточен ваш пользователь. Начните размышлять о том, как ваш продукт или услуга могут помочь удовлетворить некоторые из этих потребностей. Запишите потребности вашего пользователя.

«Понимание» — это ваше замечательное осознание, которое может помочь вам решить текущую задачу проектирования, с которой вы сталкиваетесь.

Попробуйте синтезировать основные идеи, особенно из противоречий между двумя атрибутами пользователя. Его можно найти в одном квадранте или в двух разных квадрантах. Вы также можете обобщить идеи, спросив себя: «Почему?» когда вы замечаете странное, напряженное или неожиданное поведение.

Запишите свои выводы.

Что такое дизайн-мышление и почему оно так популярно?

Дизайн-мышление не является исключительной собственностью дизайнеров — его практиковали все великие новаторы в литературе, искусстве, музыке, науке, технике и бизнесе. Так зачем называть это дизайн-мышлением? Что особенного в дизайн-мышлении, так это то, что рабочие процессы дизайнеров могут помочь нам систематически извлекать, обучать, изучать и применять эти ориентированные на человека методы для творческого и инновационного решения проблем – в наших проектах, в нашем бизнесе, в наших странах, в наши жизни.

Некоторые ведущие мировые бренды, такие как Apple, Google, Samsung и GE, быстро внедрили подход дизайн-мышления, и дизайн-мышление преподается в ведущих университетах мира, включая d.school, Стэнфорд, Гарвард и Массачусетский технологический институт. Но знаете ли вы, что такое дизайн-мышление? И почему он так популярен? Здесь мы перейдем к делу и расскажем вам, что это такое и почему оно так востребовано.