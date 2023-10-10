Найдена приправа, которая «вычищает» плохой холестерин из сосудов

Исследователи из Швейцарии и Индонезии изучили новые свойства куркумы. Специя, известная с древних времен, помогает бороться с мигренью, заболеваниями опорно-двигательной системы, печени и сердца. А теперь доказана ее польза в борьбе с плохим холестерином.

В ходе лабораторных испытаний ученые из Университета Ихва в Женеве пришли к выводу, что пигмент, который придает куркуме яркий цвет, можно использовать для лечения пациентов с высоким уровнем холестерина.

Оказалось, что концентрация липопротеинов и триглицеридов, из-за которых в сосудах возникают опасные холестериновые бляшки, под воздействием куркумина снизилась на 55% и 28% соответственно. В итоге процент общего холестерина сократился на 33%.

Аналогичные исследования провели и специалисты из Индонезии: они оценивали влияние куркумина на уровень липидов у людей с острым коронарным синдромом. Даже небольшие дозы специи помогли очистить сосуды от плохого холестерина, сообщила «Учительская газета» со ссылкой на издание National Library of Medicine.

Несмотря на впечатляющие итоги экспериментов, пока влияние куркумы на холестерин только изучается, поэтому ее внесение в рацион должно быть согласовано с лечащим врачом.