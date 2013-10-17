Картины на заказ в Москве. Примеры индивидуальных заказов

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Бизнес-идея: изготовление картин из страз

Если вы планируете создать свой личный бизнес у себя дома и ваше направление – изготовление картин из страз, то вам именно сюда.

С чего начинается. Для начала вам нужно набраться небольшого опыта, чтобы начать свое личное дело. Желательно попробовать делать картины для себя, что отлично подойдет для дизайна вашей квартиры, можно использовать как подарок. И так, по порядку. Прежде всего, вам необходимо обзавестись стразами разных размеров и цветов. Применять желательно небольшие стразы, смотреться будет красивее. Купить их можно в любом магазине, где продается швейная фурнитура. Следующим пунктом в вашем списке будут обычные рамки для фотографий со стеклом, клей, можно ПВА и желательно прозрачный. Пригодится и пинцет, которым берут стразы и ставят на нужное место, тем самым поправляя их. Следующий этап – выбор рисунка, который будете создавать. Рекомендуем вам покупать картины под заказ в Москве на сайте https://artofrussia.ru/kartiny-na-zakaz.

В интернете широкий выбор самых разных эскизов, которые непременно вам понравятся. Распечатываем его на принтере. Позже можно самим придумывать рисунки. Для того, чтобы начать выкладывать свой шедевр, поместите распечатанный рисунок под стекло и вставьте в рамку. Затем техника проста, приклеиваем стразы по контуру. Таким , можно создавать разные картины. Потренировавшись и уже сделать несколько своих произведений, лучше подарить друзьям. Они как раз оценят вашу работу и возможно у них дома кто-то из знакомых, друзей или родных увидит и тоже захочет приобрести. Тем самым у вас могут появиться первые клиенты. Чем больше картин увидят другие глаза, тем больше вероятность появления первых заказов. Обязательно выкладывайте во все социальные сети. Не ждите, что вам сразу посыплется куча заказов, это вопрос времени, как и другой любой бизнес. Больше трудитесь, набирайте опыт.

Только самые качественные картины всегда будут пользоваться спросом у окружающих. Если все пойдет хорошо и вам посыпятся огромные заказы, можно арендовать кабинет в городе и нанять людей, которые будут выполнять картины, так как одному вам уже будет не справится. Это был краткий курс по данной бизнес-идее, а все остальное уже будет зависеть только от ваших усилий. Удачи вам и процветания вашему бизнесу.